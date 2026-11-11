Ruba in un supermercato di Novara e aggredisce una dipendente, poi si schianta con un'auto: arrestato

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Ha tentato di acquistare buoni spesa con una carta difettosa, poi è fuggito in auto. La fuga di un 33enne si è conclusa con uno schianto al termine di un inseguimento a Novara. La Polizia di Stato, intervenuta con il supporto dei Carabinieri, lo ha fermato e arrestato per rapina impropria.

La fuga dopo la spinta alla dipendente

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 novembre a Novara. Intorno alle 14:40, in un supermercato di corso della Vittoria, l’uomo ha provato a pagare i buoni spesa con un bancomat non funzionante.

Quando il personale ha contestato il pagamento, ha spinto una dipendente, facendola cadere e ferendola a un ginocchio, quindi è scappato in auto.

L’inseguimento e l’incidente a Novara

Dopo l’allarme, le centrali operative della Questura e dei Carabinieri hanno avviato le ricerche. L’auto è stata avvistata prima nei pressi della stazione e poi lungo corso Milano da una Volante. Ne è seguito un inseguimento ad alta velocità tra Novara, Trecate e Romentino.

Nel tentativo di evitare un posto di blocco dei Carabinieri della Stazione di Galliate, il conducente ha sterzato bruscamente ed è finito con due ruote fuori strada. L’auto, ancora a velocità elevata, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Per l’urto, la vettura del fuggitivo si è sollevata da terra, percorrendo in aria circa sei metri prima di finire contro una recinzione.

La refurtiva e le accuse

Dopo l’impatto il 33enne ha tentato di scappare a piedi, ma è stato bloccato e arrestato. La perquisizione personale e dell’auto ha permesso di recuperare 720 euro in contanti, buoni spesa, smartphone rubati e una carta bancomat proveniente da un altro furto. La targa prova esposta sul veicolo era falsa: si trattava di un foglio di carta stampato.

L’uomo, già gravato da precedenti penali e di polizia, dovrà rispondere di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida con targa contraffatta e rifiuto di sottoporsi agli alcoltest e agli esami per gli stupefacenti.

IPA