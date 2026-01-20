Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per rapina e possesso illegale di armi dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Brescia. Il soggetto, un cittadino egiziano di 33 anni già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver aggredito il direttore di un supermercato durante un tentativo di furto. L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei suoi confronti sono stati disposti il foglio di via obbligatorio e la revoca del permesso di soggiorno, in vista dell’espulsione.

Rapina in un supermercato a Brescia

L’episodio si è verificato presso il supermercato PAM di via Fratelli Porcellaga, nel cuore di Brescia. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE, che ha permesso agli agenti della Squadra Volante di intervenire rapidamente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la richiesta di intervento urgente è arrivata alla Centrale Operativa della Questura dopo che il direttore del supermercato aveva segnalato l’inseguimento di un uomo, autore di una rapina appena consumata all’interno dell’esercizio commerciale.

L’uomo, dopo aver prelevato una notevole quantità di merce, aveva oltrepassato le casse senza pagare tentando poi la fuga verso via Dante.

Il direttore, dimostrando prontezza, è riuscito a raggiungere il sospetto e a intimargli di mostrare il contenuto delle tasche e restituire la merce sottratta. A quel punto il malvivente, resosi conto dell’arrivo delle forze dell’ordine, ha assunto un atteggiamento minaccioso e ha aggredito, strattonato e spinto a terra il direttore liberandosi di un coltello a serramanico prima di tentare nuovamente la fuga.

L’arresto e il sequestro dell’arma

Le pattuglie della Squadra Volante, allertate dalla Centrale Operativa, si sono immediatamente attivate per rintracciare il sospetto tra le vie cittadine. L’uomo è stato individuato e bloccato in Contrada delle Cossere. Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e hanno esteso i controlli all’area circostante, rinvenendo un coltello della lunghezza di 25 cm che è stato subito sottoposto a sequestro.

Il cittadino è stato quindi condotto presso gli uffici della Questura dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per rapina impropria e possesso illegale di armi. L’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica.

L’spulsione e il foglio di via

Alla luce dei fatti il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’arrestato, aprendo così la strada alla sua espulsione dall’Italia una volta che avrà saldato il proprio debito con la giustizia.

Nel frattempo è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi due anni. In caso di violazione di tale provvedimento il soggetto rischia una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

Il ruolo della collaborazione cittadina

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, evidenziando come la tempestiva segnalazione abbia permesso un intervento rapido ed efficace. Questo episodio, secondo il Questore, rappresenta una chiara testimonianza del valore delle segnalazioni alle autorità per prevenire la commissione di reati e assicurare alla giustizia i responsabili.

IPA