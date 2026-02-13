Ruba in un supermercato e minaccia il personale e gli agenti a Como, denunciato un 48enne
Un 48enne è stato denunciato a Como per minacce, resistenza e violazione del DACUR dopo un episodio in un supermercato.
Una denuncia per resistenza, violenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e minaccia: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como avvenuto ieri pomeriggio. Un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato per comportamenti molesti e minacciosi all’interno di un supermercato cittadino, dove avrebbe anche tentato di farsi pagare della merce da una dipendente. L’uomo, senza fissa dimora ma residente a Como, è stato inoltre trovato in violazione di un provvedimento DACUR che gli vietava l’accesso a una vasta area della città.
- Panico in un supermercato di Como
- L'identificazione e la reazione dell'uomo
- Le accuse e la violazione del DACUR
- Il contesto: precedenti e misure di prevenzione
Panico in un supermercato di Como
L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una Volante è intervenuta in viale Recchi a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa di Como.
La presenza dell’uomo, già noto per numerosi precedenti di Polizia, aveva destato preoccupazione tra il personale del supermercato e i clienti.
Intorno alle 16 la Polizia è stata chiamata a intervenire presso un supermercato dove era stata segnalata la presenza di un individuo che si comportava in modo minaccioso e molesto. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni del direttore dell’esercizio e della cassiera, la quale ha riferito di essere stata minacciata dall’uomo. Quest’ultimo avrebbe preteso che la dipendente gli pagasse la merce che aveva prelevato dagli scaffali.
L’identificazione e la reazione dell’uomo
Il 48enne è stato individuato poco distante dal supermercato, seduto su un muretto. Alla vista degli agenti ha subito manifestato atteggiamenti ostili, insultando e offendendo i poliziotti e arrivando a spintonare uno di loro.
L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione e per raccogliere la denuncia della parte lesa.
Le accuse e la violazione del DACUR
Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza, resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale, oltre che per ubriachezza molesta. Inoltre, è emersa la violazione di un provvedimento DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emesso dal Questore di Como nel mese di dicembre 2025 e valido sei mesi che gli proibiva di frequentare una vasta zona della città, compresa quella in cui è stato rintracciato ieri.
Il contesto: precedenti e misure di prevenzione
L’uomo, pur risultando residente a Como, di fatto vive senza una dimora stabile e ha alle spalle numerosi precedenti di Polizia. Il provvedimento DACUR era stato adottato proprio per prevenire ulteriori episodi di disturbo e per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali.
Nonostante il divieto il 48enne è tornato a frequentare le aree interdette, rendendosi protagonista di nuovi episodi di minaccia e violenza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.