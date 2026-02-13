Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per resistenza, violenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e minaccia: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como avvenuto ieri pomeriggio. Un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato per comportamenti molesti e minacciosi all’interno di un supermercato cittadino, dove avrebbe anche tentato di farsi pagare della merce da una dipendente. L’uomo, senza fissa dimora ma residente a Como, è stato inoltre trovato in violazione di un provvedimento DACUR che gli vietava l’accesso a una vasta area della città.

Panico in un supermercato di Como

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una Volante è intervenuta in viale Recchi a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa di Como.

La presenza dell’uomo, già noto per numerosi precedenti di Polizia, aveva destato preoccupazione tra il personale del supermercato e i clienti.

Intorno alle 16 la Polizia è stata chiamata a intervenire presso un supermercato dove era stata segnalata la presenza di un individuo che si comportava in modo minaccioso e molesto. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni del direttore dell’esercizio e della cassiera, la quale ha riferito di essere stata minacciata dall’uomo. Quest’ultimo avrebbe preteso che la dipendente gli pagasse la merce che aveva prelevato dagli scaffali.

L’identificazione e la reazione dell’uomo

Il 48enne è stato individuato poco distante dal supermercato, seduto su un muretto. Alla vista degli agenti ha subito manifestato atteggiamenti ostili, insultando e offendendo i poliziotti e arrivando a spintonare uno di loro.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione e per raccogliere la denuncia della parte lesa.

Le accuse e la violazione del DACUR

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza, resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale, oltre che per ubriachezza molesta. Inoltre, è emersa la violazione di un provvedimento DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emesso dal Questore di Como nel mese di dicembre 2025 e valido sei mesi che gli proibiva di frequentare una vasta zona della città, compresa quella in cui è stato rintracciato ieri.

Il contesto: precedenti e misure di prevenzione

L’uomo, pur risultando residente a Como, di fatto vive senza una dimora stabile e ha alle spalle numerosi precedenti di Polizia. Il provvedimento DACUR era stato adottato proprio per prevenire ulteriori episodi di disturbo e per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali.

Nonostante il divieto il 48enne è tornato a frequentare le aree interdette, rendendosi protagonista di nuovi episodi di minaccia e violenza.

