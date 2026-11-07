Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 25enne italiano è stato arrestato a Genova per tentato furto in abitazione e furto aggravato. L’uomo, residente fuori regione, è stato fermato dopo aver tentato di aprire alcune porte di un condominio con le chiavi sottratte a una donna.

25enne arrestato a Genova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti sono iniziati nel pomeriggio di giovedì a Rozzano, nella periferia di Milano. Una donna ha denunciato il furto della propria auto, al cui interno erano rimaste le chiavi di casa, a Genova. Dopo aver presentato la denuncia, si è fatta accompagnare da alcune amiche al proprio domicilio. Una volta arrivata, ha trovato la vettura parcheggiata davanti al portone e ha visto uno sconosciuto all’interno, intento ad armeggiare.

La donna ha chiamato il 112NUE e una volante dell’U.P.G. è intervenuta in suo aiuto. Nel frattempo, l’uomo è entrato nel caseggiato e ha provato ad aprire le porte di alcuni appartamenti con le chiavi sottratte. Alcuni residenti se ne sono accorti e hanno avvisato gli agenti, che lo hanno rintracciato e bloccato mentre cercava di allontanarsi.

L’arresto e il carcere

L’intervento è avvenuto in via De Nicolay, alle 23.00 di giovedì. Dopo gli atti di rito, il giovane è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Marassi, in attesa della convalida da parte dell’Autorità giudiziaria.

IPA