Ruba l’auto a Milano e va a Genova sotto casa della proprietaria per svaligiarle casa, 25enne arrestato
Un 25enne è stato arrestato a Genova: avrebbe tentato di entrare in alcuni appartamenti usando le chiavi sottratte insieme a un’auto.
Un 25enne italiano è stato arrestato a Genova per tentato furto in abitazione e furto aggravato. L’uomo, residente fuori regione, è stato fermato dopo aver tentato di aprire alcune porte di un condominio con le chiavi sottratte a una donna.
25enne arrestato a Genova
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti sono iniziati nel pomeriggio di giovedì a Rozzano, nella periferia di Milano. Una donna ha denunciato il furto della propria auto, al cui interno erano rimaste le chiavi di casa, a Genova. Dopo aver presentato la denuncia, si è fatta accompagnare da alcune amiche al proprio domicilio. Una volta arrivata, ha trovato la vettura parcheggiata davanti al portone e ha visto uno sconosciuto all’interno, intento ad armeggiare.
La donna ha chiamato il 112NUE e una volante dell’U.P.G. è intervenuta in suo aiuto. Nel frattempo, l’uomo è entrato nel caseggiato e ha provato ad aprire le porte di alcuni appartamenti con le chiavi sottratte. Alcuni residenti se ne sono accorti e hanno avvisato gli agenti, che lo hanno rintracciato e bloccato mentre cercava di allontanarsi.
L’arresto e il carcere
L’intervento è avvenuto in via De Nicolay, alle 23.00 di giovedì. Dopo gli atti di rito, il giovane è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Marassi, in attesa della convalida da parte dell’Autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.