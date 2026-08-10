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Un arresto e una denuncia per tentata estorsione, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Pomigliano d’Arco (Napoli). Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver tentato di estorcere denaro a una donna vittima di furto d’auto.

La ricostruzione dei fatti a Pomigliano D’Arco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella giornata di sabato, quando una donna si è presentata presso gli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura, avvenuto la sera precedente a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Mentre formalizzava la denuncia, la vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che le ha richiesto 1.700 euro per la restituzione del veicolo, configurando così un tentativo di estorsione.

L’intervento della Polizia

Grazie alle indicazioni fornite dagli agenti, la donna è riuscita a concordare un appuntamento con il presunto estorsore, senza destare sospetti.

Gli operatori della Squadra Mobile si sono quindi appostati nel luogo stabilito, pronti a intervenire al momento opportuno.

L’arresto dopo la fuga

Pochi istanti dopo l’arrivo della vittima, il sospettato si è presentato sul posto e ha ritirato il pacco contenente la somma pattuita. Subito dopo, ha tentato di fuggire rapidamente, dando il via a un inseguimento da parte degli agenti.

Durante la fuga, l’uomo ha compiuto manovre pericolose per la circolazione stradale e ha urtato più volte la volante della polizia. Dopo aver abbandonato il veicolo, ha cercato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dagli operatori. Ne è seguita una colluttazione, al termine della quale il 40enne è stato bloccato e tratto in arresto.

Le accuse e la denuncia

L’uomo, già con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per tentata estorsione in concorso, in relazione alla richiesta di denaro avanzata alla vittima per la restituzione dell’auto rubata. L’operazione si è conclusa con il fermo del sospettato e il recupero della somma di 1.700 euro.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di interrompere un grave episodio di estorsione e di assicurare alla giustizia un individuo già noto per precedenti reati. L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro i reati predatori e le attività criminali legate ai furti di autovetture.

IPA