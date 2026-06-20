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Eseguito un arresto per tentata estorsione a Como nella mattinata di ieri: un 40enne di origini colombiane, cittadino italiano e residente a Senna Comasco, è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito la compagna, tentando di ottenere denaro e ricattandola con la diffusione di video privati.

L’arresto e le accuse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono intervenute in Piazza IV Novembre. La segnalazione riguardava un uomo che sosteneva di voler restituire un’autovettura, ma la situazione si è rivelata ben più complessa.

Il protagonista della vicenda è un 40enne di origini colombiane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo, residente a Senna Comasco, è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato in stato di libertà per minaccia, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, maltrattamenti contro familiari e porto abusivo d’armi. La compagna aveva già sporto denuncia per furto dell’autovettura, che l’uomo si rifiutava di restituire, pretendendo invece del denaro come condizione per la riconsegna.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna, visibilmente scossa e impaurita, ha raccontato di aver ospitato il 40enne nella propria abitazione da alcune settimane. Inizialmente l’uomo si era mostrato gentile, ma con l’inizio della convivenza il suo atteggiamento era cambiato radicalmente: aveva iniziato a insultarla, pretendere denaro e aggredirla fisicamente. In più occasioni, la vittima era stata minacciata con frasi gravi e colpita alla testa dopo essere stata strattonata.

La donna ha riferito agli agenti di essere stata oggetto di continue minacce di divulgazione di video intimi ai propri familiari. Proprio la mattina dell’intervento, il 40enne si era rifiutato di restituirle l’auto, priva di copertura assicurativa, cercando di estorcerle denaro dopo una lite avvenuta la sera precedente. In quella circostanza, l’uomo aveva più volte intimato alla donna di ritirare la denuncia già presentata nei suoi confronti, minacciandola pesantemente.

Il sequestro dell’arma e i precedenti

Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con lama di 11 cm. L’uomo, accompagnato in Questura, è risultato avere precedenti per maltrattamenti, atti persecutori e porto abusivo d’armi. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per gli altri reati contestati.

IPA