Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un giovane è finito in manette a seguito di un blitz all’interno di una tabaccheria a L’Aquila, dove stava utilizzando una carta di credito appena rubata a un minorenne. Sorpreso in flagrante dalle forze dell’ordine mentre tentava di effettuare alcuni pagamenti con la tessera sottratta poco prima al ragazzino, il soggetto è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’operazione a L’Aquila

La volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L’Aquila) è intervenuta in seguito a una chiamata al NUE 112.

Gli agenti hanno raggiunto una tabaccheria nei pressi del terminal degli autobus e hanno bloccato il giovane mentre effettuava gli acquisti con la carta di credito rubata. Insieme alla carta, al minore erano stati sottratti denaro contante e altri effetti personali.

Il ladro era stato ripreso dalle telecamere

Le telecamere di sorveglianza del negozio hanno ripreso il giovane durante i pagamenti.

Gli investigatori hanno esaminato le registrazioni, nelle quali è stata notata anche la presenza di un complice. La sua identità è ancora in corso di accertamento.

Arresti domiciliari e carta restituita

Dopo gli accertamenti negli uffici del Commissariato, il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’Autorità giudiziaria competente ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione. La carta di credito è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

IPA