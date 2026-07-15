Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri di Lungro (Cosenza) dopo il furto di una preziosa collana dalla statua della Madonna del Carmelo, avvenuto durante la processione religiosa. Il presunto responsabile, un giovane del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e fermato poche ore dopo il fatto, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all’Eparca. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, nell’ambito delle indagini preliminari.

Le indagini a Lungro, Cosenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Arma sono intervenuti presso la Cattedrale “San Nicola di Mira” dell’Eparchia di Lungro (Cosenza) in seguito alla segnalazione di un furto avvenuto ai danni della statua della Madonna del Carmelo.

La statua, portata in processione quella mattina per le vie della cittadina arberesche, era stata privata di una collana in oro e pietre preziose, di grande valore religioso e simbolico per la comunità.

L’identificazione grazie alle telecamere

Le immediate investigazioni avviate dai Carabinieri, supportate dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza della Cattedrale, hanno permesso di individuare in tempi rapidi il presunto autore del furto.

Si tratta di un ventenne residente a Lungro, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi. Il giovane è stato rintracciato nel vicino comune di San Lorenzo del Vallo, dove è stato fermato e sottoposto a arresto in flagranza di reato.

Recupero della refurtiva e denuncia per ricettazione

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno recuperato la collana sottratta, che era già stata ceduta a un altro soggetto del posto. Quest’ultimo è stato a sua volta denunciato per ricettazione.

La preziosa collana, dal valore non solo materiale ma soprattutto religioso, è stata immediatamente restituita all’Eparca di Lungro, restituendo così alla comunità un simbolo di grande importanza spirituale.

Il ruolo della Procura e la fase delle indagini

L’intera operazione si è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. Il giovane arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Come precisato dalle forze dell’ordine, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. La misura precautelare adottata nei suoi confronti è stata disposta senza il contraddittorio, che avverrà davanti al Giudice terzo, il quale potrà valutare l’eventuale assenza di responsabilità.

La comunità e il valore della collana

La collana in oro e pietre preziose, oggetto del furto, rappresenta per la comunità arberesche di Lungro un bene di inestimabile valore religioso.

La sua sottrazione, avvenuta durante una delle principali celebrazioni dell’anno, ha suscitato grande sconcerto tra i fedeli. Il tempestivo intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva hanno permesso di restituire serenità e fiducia alla cittadinanza, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locale.

IPA