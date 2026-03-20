Ruba la pistola al vigilante all'ospedale di Livorno e tenta di sparare al paziente, arrestato: arma scarica

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Momenti di terrore nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Livorno, dove una lite tra due persone in attesa poteva degenerare in tragedia. Un uomo di 48 anni ha sottratto la pistola a una guardia giurata e ha premuto il grilletto contro un altro paziente. Per fortuna però l’arma era scarica e non è partito alcun colpo. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia.

Lite al Pronto Soccorso di Livorno, cosa è successo

Tutto è avvenuto durante una normale attesa al triage, durante la tarda serata di mercoledì 18 marzo. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la situazione è cambiata di colpo quando uno dei presenti, un cinquantenne in evidente stato di alterazione, ha iniziato a rivolgere insulti al personale sanitario.

A quel punto il 48enne sarebbe intervenuto “in difesa” degli operatori sanitari e il confronto è rapidamente degenerato verso la lite.

ANSA

I due uomini sono arrivati allo scontro fisico, rendendo necessario l’intervento sia degli addetti alla sicurezza sia del personale medico del reparto di Emergenza e Urgenza.

Ruba la pistola alla guardia giurata e preme il grilletto

Durante il tentativo di separare i due, il 48enne è riuscito a impossessarsi dell’arma in dotazione a una guardia giurata in servizio. Un gesto improvviso che ha fatto precipitare la situazione.

L’uomo ha quindi puntato la pistola contro l’altro e ha premuto il grilletto. Solo il caso ha evitato conseguenze ben più gravi: l’arma, infatti, era scarica e non è partito alcun colpo.

Immediata la reazione della vigilanza, che è riuscita a disarmare l’aggressore e a riprendere il controllo della situazione prima dell’arrivo della polizia.

L’arresto per tentato omicidio

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Livorno, che hanno fermato e arrestato il 48enne. Quest’ultimo è stato poi trasferito in carcere e dovrà rispondere di accuse pesanti: tentato omicidio, lesioni, rapina e interruzione di pubblico servizio.

Le indagini hanno confermato la dinamica dell’episodio e il contesto di forte tensione in cui è maturato il gesto. Cruciale la circostanza che l’arma fosse scarica perché disattivata, elemento decisivo per evitare una tragedia.