Ruba la valigia a un turista a Malpensa e scappa, 20enne inseguito dalla vittima
Un cittadino olandese di 20 anni è stato arrestato a Malpensa per furto aggravato: aveva sottratto una valigia a un turista indiano.
È stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un cittadino olandese di origini algerine di 20 anni, sorpreso mentre tentava di fuggire con una valigia appena sottratta a un passeggero indiano all’aeroporto di Malpensa. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 5 novembre, nei pressi dell’area di noleggio veicoli del Terminal 1 dello scalo aeroportuale. Il giovane, incensurato e senza fissa dimora, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea e successivamente condannato dal Tribunale di Busto Arsizio.
Arresto in flagranza di reato a Malpensa
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di mercoledì 5 novembre. Una pattuglia della Polizia di Frontiera Aerea ha notato un giovane che si allontanava rapidamente dall’area adibita al noleggio veicoli del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, trasportando un borsone di marca. Il ragazzo era inseguito da un altro uomo, che si è poi rivelato essere la vittima del furto.
La dinamica del furto
Dai primi accertamenti svolti dagli agenti è emerso che il cittadino olandese aveva approfittato di un momento di distrazione di un turista indiano, impegnato a completare le procedure di noleggio di un veicolo, per impossessarsi del suo bagaglio. All’interno della valigia erano custoditi un computer portatile, documenti personali, carte di credito e una somma in contanti, per un valore complessivo di 3000 euro. Dopo essersi impossessato del bagaglio, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato inseguito dalla vittima e prontamente fermato dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea.
L’arresto e la restituzione della refurtiva
Gli agenti hanno proceduto all’arresto del giovane, che è risultato incensurato e senza fissa dimora. Il bagaglio sottratto è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, che ha potuto così recuperare tutti i suoi effetti personali e il denaro contenuto nella valigia.
Il processo per direttissima e la condanna
Il giorno successivo, in sede di udienza di giudizio per direttissima, il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto del cittadino olandese. Il giudice ha disposto una condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 200 euro. Tuttavia, la pena è stata sospesa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.