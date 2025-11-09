Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un cittadino olandese di origini algerine di 20 anni, sorpreso mentre tentava di fuggire con una valigia appena sottratta a un passeggero indiano all’aeroporto di Malpensa. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 5 novembre, nei pressi dell’area di noleggio veicoli del Terminal 1 dello scalo aeroportuale. Il giovane, incensurato e senza fissa dimora, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea e successivamente condannato dal Tribunale di Busto Arsizio.

Arresto in flagranza di reato a Malpensa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di mercoledì 5 novembre. Una pattuglia della Polizia di Frontiera Aerea ha notato un giovane che si allontanava rapidamente dall’area adibita al noleggio veicoli del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, trasportando un borsone di marca. Il ragazzo era inseguito da un altro uomo, che si è poi rivelato essere la vittima del furto.

La dinamica del furto

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti è emerso che il cittadino olandese aveva approfittato di un momento di distrazione di un turista indiano, impegnato a completare le procedure di noleggio di un veicolo, per impossessarsi del suo bagaglio. All’interno della valigia erano custoditi un computer portatile, documenti personali, carte di credito e una somma in contanti, per un valore complessivo di 3000 euro. Dopo essersi impossessato del bagaglio, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato inseguito dalla vittima e prontamente fermato dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Gli agenti hanno proceduto all’arresto del giovane, che è risultato incensurato e senza fissa dimora. Il bagaglio sottratto è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, che ha potuto così recuperare tutti i suoi effetti personali e il denaro contenuto nella valigia.

Il processo per direttissima e la condanna

Il giorno successivo, in sede di udienza di giudizio per direttissima, il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto del cittadino olandese. Il giudice ha disposto una condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 200 euro. Tuttavia, la pena è stata sospesa.

