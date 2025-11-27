Ruba le bici agli attori Marco Bonini e Sinne Mutsaers a Roma, poi prende a calci e pugni i carabinieri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ladro di bici acciuffato, arrestato e rilasciato, ma con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione in caserma per firmare: il protagonista del furto è un 37enne marocchino. Gli altri due ‘comprimari’ della vicenda sono gli attori Sinne Mutsaers e Marco Bonini. Sono infatti loro le due persone a cui il furfante, a Roma, ha provato a sottrarre i mezzi a pedali.

Roma, furto di bici nella casa degli attori Sinne Mutsaers e Marco Bonini

Il 37enne di origine marocchina è riuscito a entrare nell’abitazione dei due attori e a rubare due bici. Dopodiché ha provato a portare i mezzi in un luogo lontano da occhi indiscreti. Ma i carabinieri della Stazione di Roma Bravetta lo hanno notato, mandando all’aria il suo piano.

I carabinieri sono intervenuti in via Giovanni da Castel Bolognese dopo aver notato l’uomo che procedeva con due biciclette: una la stava conducendo, l’altra la spingeva con una mano tenendola in equilibrio.

Getty Images Marco Bonini e Sinne Mutsaers

Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di controllare il 37enne che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Non solo, ha anche cominciato a opporre resistenza.

Carabinieri colpiti con calci e pugni dal furfante

È nato un parapiglia tra i carabinieri e il ladro. Quest’ultimo ha colpito i militari con calci e pugni, prima di essere bloccato. Nel corso dell’intervento ha inoltre danneggiato un’auto di servizio del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuta in supporto.

Dopo essere stato reso innocuo, è stata recuperata la refurtiva che è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, ossia gli attori Sinne Mutsaers e Marco Bonini.

Il 37enne è stato arrestato per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato convalidato. Il ladro è però già stato rilasciato, ma con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Chi sono Marco Bonini e Sinne Mutsaers

Marco Bonini ha 53 anni ed è un noto attore romano che ha avuto diversi ruoli in film e fiction di successo. Inoltre è produttore e sceneggiatore.

Sinne Mutsaers è nata a Los Angeles. Oggi vive a Roma con il marito con il quale ha due figli. Ha recitato fra gli altri in The New Pope, In Treatment e Leonora addio.