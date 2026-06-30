Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero di 39 anni per è stato arrestato tentata rapina impropria in un supermercato di Piacenza . L’uomo, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato bloccato dopo aver tentato di sottrarre merce senza pagare e aver aggredito un dipendente. L’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato trasferito in carcere.

L'offerta a Piacenza

La dinamica dei dati

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

L'arresto e le conseguenze

La decisione del giudice

L’offerta a Piacenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri presso il supermercato “LIDL” di via Calciati a Piacenza .

Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata dalla sala Operativa, che aveva ricevuto la richiesta d’aiuto dal responsabile della filiale. Quest’ultimo aveva fermato un uomo sorpreso a tentare di asportare la merce senza pagarla.

La dinamica dei dati

Secondo quanto ricostruito, il soggetto, già noto al personale del supermercato, ha oltrepassato le casse automatiche pagando solo una birra. Tuttavia, aveva nascosto all’interno di una borsa di stoffa blu altra merce per un valore complessivo di oltre 72 euro .

L’allarme antitaccheggio è scattato proprio mentre cercava di uscire, attirando l’attenzione degli addetti alla vendita.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Invitato a mostrare il contenuto della borsa, il 39enne ha tentato di disfarsi dello zaino gettandolo a terra e ha cercato di fuggire verso le uscite di sicurezza e la zona magazzino. Un dipendente del supermercato si è frapposto tra l’uomo e la via di fuga, cercando di bloccarlo.

In quel momento, il soggetto ha reagito con violenza , spingendo ripetutamente al petto l’addetto con forza tale da farlo indietreggiare. In preda alla rabbia , ha anche scagliato al suolo una lattina di birra, facendola esplodere.

L’arresto e le conseguenze

Due pattuglie della Squadra Volante sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo. La merce sottratta è stata restituita al responsabile del negozio.

Il soggetto è stato portato in Questura e arrestato in flagranza per tentata rapina impropria . È rimasto presso gli uffici della Polizia in attesa del rito per direttissima.

La decisione del giudice

Al termine della direttissima odierna, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la Casa circondariale di Piacenza .

IPA