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È stato eseguito un arresto a Castel Volturno (Caserta), dove una donna di 31 anni è stata fermata per furto ai danni di un automobilista. L’episodio si è verificato in viale Michelangelo Buonarroti, dopo che la vittima aveva dato un passaggio alla sospettata. La donna, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stata arrestata in flagranza di reato.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa. I militari del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti prontamente in viale Michelangelo Buonarroti, a Castel Volturno, dove era stato appena segnalato un furto. Sul posto, i Carabinieri hanno ascoltato la testimonianza di un uomo di 42 anni, residente nel capoluogo campano, che ha raccontato di essere stato derubato del proprio portafoglio pochi minuti prima.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, la vicenda ha avuto inizio quando l’uomo ha fatto salire a bordo della propria auto una giovane donna che gli aveva chiesto un passaggio. Dopo aver percorso circa un centinaio di metri, la passeggera è scesa dal veicolo. Solo successivamente, il conducente si è accorto che il suo portafoglio, contenente circa mille euro in contanti, era sparito.

Le ricerche e l’arresto

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona. In breve tempo, poco distante dal luogo del fatto, è stata individuata una donna corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno permesso di rinvenire, a seguito di una perquisizione personale, 830 euro in contanti e una piccola quantità di sostanza stupefacente, risultata essere eroina.

Il recupero del denaro e il sequestro della droga

Il denaro recuperato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e presa in carico per i successivi adempimenti previsti dalla legge. La donna, una 31enne originaria della Nigeria, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stata identificata attraverso i rilievi fotodattiloscopici e arrestata in flagranza di furto.

Le conseguenze dell’arresto

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza dell’Arma. L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Castel Volturno, dove la rapidità dell’intervento dei Carabinieri ha permesso di restituire il maltolto alla vittima e assicurare la presunta responsabile alla giustizia.

IPA