Un uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata a Taranto. Il soggetto, di 41 anni, è stato fermato perché ritenuto responsabile di un tentativo di furto ai danni di un negozio H24 dopo una serie di indagini e controlli mirati. L’arresto è stato eseguito a seguito di numerosi episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nella città pugliese.

Furto in vari negozi H24 a Taranto

L’arresto è il risultato di un’attività investigativa avviata dopo una serie di furti che hanno colpito diversi negozi H24 negli ultimi mesi a Taranto.

Gli agenti della Squadra Volante hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, con l’obiettivo di identificare l’autore dei reati.

Il sospettato già noto alle forze dell’ordine

Le indagini si sono concentrate anche sull’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nei negozi colpiti.

Queste immagini hanno permesso agli investigatori di raccogliere elementi utili che hanno portato a concentrare i sospetti su un uomo di 41 anni già noto alle forze dell’ordine e denunciato in stato di libertà nel dicembre precedente.

L’ultimo tentativo e l’intervento della Polizia

Il caso ha avuto una svolta quando la Polizia è stata informata di un nuovo tentativo di furto in un negozio situato in via Dante.

Durante l’episodio il presunto ladro è stato sorpreso dalla titolare mentre cercava di compiere il furto e, per garantirsi la fuga, avrebbe minacciato la donna con un palanchino arancione. Gli agenti sono intervenuti rapidamente raccogliendo la denuncia della vittima e visionando le immagini di videosorveglianza, che hanno fornito ulteriori riscontri sulle responsabilità del sospettato.

L’arresto e il sequestro degli indumenti

Grazie al sistema automatico di rilevazione delle targhe i poliziotti hanno individuato l’auto del sospettato parcheggiata sotto la sua abitazione.

Hanno quindi organizzato un servizio di osservazione, ipotizzando che l’uomo potesse tentare un nuovo furto dopo il fallimento dell’ultimo colpo. Dopo circa un’ora di attesa gli agenti hanno visto il sospettato uscire di casa e ripartire a bordo della sua Fiat Panda.

Durante il controllo, la Polizia ha rinvenuto sotto il sedile del passeggero l’arnese da scasso arancione, utilizzato sia nell’ultimo tentativo di furto che in altri episodi precedenti, come documentato dai video. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare nella camera da letto il pantalone di tuta nero con bande laterali bianche indossato durante il tentativo di scasso in via Dante, oltre a numerosi altri indumenti compatibili con quelli visti nei filmati dei precedenti furti.

Ulteriori riscontri e trasmissione degli atti

Tra gli elementi raccolti dagli investigatori figurano anche uno scaldacollo e un giubbotto con due evidenti strappi, rispettivamente sul cappuccio e vicino alla tasca destra, dettagli che sono stati chiaramente riconosciuti nelle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio.

Tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il presunto autore dei furti è stato arrestato. Le indagini sono tuttora in corso per verificare il coinvolgimento dell’uomo in almeno altri otto furti avvenuti nei mesi precedenti.

