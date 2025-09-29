Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 25enne marocchino è stato denunciato ad Assisi per furto furto aggravato dalla Polizia di Stato presso un supermercato della frazione di Santa Maria degli Angeli. Il ragazzo è stato identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce dal punto vendita.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso un noto supermercato della frazione di Assisi. Il responsabile dell’esercizio commerciale ha notato un giovane che si aggirava tra le corsie con atteggiamento sospetto. Dopo aver osservato il comportamento insolito, il direttore ha visto il ragazzo uscire dal locale senza effettuare acquisti, ma con uno zaino visibilmente colmo di prodotti.

L’intervento del personale e la fuga

Il titolare del supermercato ha tentato di fermare il giovane per chiedere spiegazioni, ma quest’ultimo ha ignorato la richiesta e si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. A quel punto, il direttore ha deciso di contattare il Numero Unico di Emergenza per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini della Polizia di Stato

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono giunti rapidamente sul posto e hanno avviato le indagini per identificare il responsabile del furto. Gli operatori hanno acquisito e analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interna del supermercato, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento.

L’analisi delle immagini e l’identificazione

La visione dei frames ha evidenziato come il giovane, dopo aver selezionato alcuni prodotti di bellezza per il viso e per il corpo, per un valore di circa 80 euro, si sia diretto in una corsia poco frequentata. Qui ha nascosto la merce all’interno del proprio zaino, per poi dirigersi verso l’uscita senza passare dalle casse.

Il ruolo della Polizia Scientifica

Grazie all’attività tecnica svolta dagli operatori del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica di Assisi, sono state analizzate le immagini più nitide, che hanno permesso di distinguere chiaramente i tratti somatici dell’autore del furto. L’identificazione è avvenuta in tempi rapidi, anche grazie ai precedenti specifici del giovane.

I precedenti e la denuncia

L’uomo, un 25enne di origini marocchine, risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a furto con strappo, rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, reati per i quali era stato più volte arrestato in passato. Al termine delle procedure di rito, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. La prontezza del direttore del supermercato nel segnalare l’accaduto e la tempestività dell’intervento della Polizia di Stato hanno consentito di individuare rapidamente il responsabile e di assicurarlo alla giustizia.

Il fenomeno dei furti nei supermercati

Negli ultimi anni, i furti all’interno dei supermercati rappresentano un fenomeno in crescita, spesso perpetrati da soggetti con precedenti specifici. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza e la sinergia tra personale degli esercizi commerciali e forze dell’ordine si confermano strumenti fondamentali per contrastare efficacemente tali reati.

Le conseguenze per il responsabile

Per il 25enne marocchino, già gravato da numerosi precedenti, la nuova denuncia per furto aggravato potrebbe comportare un aggravamento della sua posizione giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

Il messaggio delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare attivamente per garantire la sicurezza della collettività. Solo attraverso un’azione congiunta è possibile prevenire e reprimere efficacemente i reati che minacciano la tranquillità dei cittadini e la tutela dei beni pubblici e privati.

