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Un arresto per rapina impropria a Modena, dove un uomo di 29 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un negozio e aver aggredito un addetto alla sicurezza. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso un’attività commerciale in via Statale, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 13.45 di ieri, quando il personale del Commissariato di P.S. di Mirandola è stato chiamato a intervenire presso un esercizio commerciale di Modena. La richiesta di aiuto è partita dai dipendenti del punto vendita, che hanno contattato il numero di emergenza 112 dopo aver notato un comportamento sospetto da parte di un cliente.

L’intervento della Polizia e l’arresto

L’uomo, un 29enne già noto alle forze dell’ordine, aveva prelevato alcuni prodotti per la cura della persona dagli scaffali e aveva tentato di oltrepassare le barriere della cassa senza pagare. Una volta scoperto, per garantirsi la fuga, ha spintonato l’addetto alla vigilanza, commettendo così il reato di rapina impropria. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo nei pressi dell’uscita dell’esercizio commerciale, impedendogli di far perdere le proprie tracce.

Le conseguenze giudiziarie

Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’indagato dovrà quindi presentarsi regolarmente alle autorità, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

IPA