Ruba soldi dalle Poste di Rovetta, direttrice incassa 500mila euro mettendo firme false: dieci casi sospetti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si allarga il caso dei risparmi spariti nell’ufficio postale di Rovetta, comune di 4mila abitanti in provincia di Bergamo. Le verifiche interne condotte da Poste Italiane avrebbero infatti portato alla luce almeno dieci posizioni sospette per un ammontare complessivo degli ammanchi stimato in almeno 500mila euro. Al centro della vicenda c’è Paola Cavaliere, quarantenne originaria di Fino del Monte ed ex direttrice della sede, licenziata a settembre e attualmente indagata dalla Procura. La donna nega ogni addebito.

Il conto svuotato ai due coniugi anziani

L’indagine è scattata a seguito della denuncia presentata a giugno presso la stazione dei carabinieri di Clusone da due coniugi del paese, entrambi di 84 anni.

L’uomo si era recato nell’ufficio postale per prelevare 10mila euro da destinare ad alcuni lavori di ristrutturazione del tetto di casa, scoprendo in quel momento di non risultare più titolare di alcun libretto, buono postale o deposito titoli.

Stessa sorte per la moglie, che ha ritrovato il proprio conto completamente azzerato. Ai due anziani sarebbero stati sottratti i risparmi di una vita: circa 90mila euro al marito e 58mila euro alla moglie, per un totale di 148mila euro.

Firme false: oltre 150 prelievi sospetti

Secondo quanto ricostruito nelle denunce, tra gennaio e aprile l’ex direttrice avrebbe consegnato ai due coniugi quattro somme da 2.500 euro in buste recanti il timbro delle Poste, presentandole come prelievi regolarmente effettuati dai loro depositi.

L’insorgere di un problema durante una delle erogazioni ha fatto scattare gli accertamenti. Dai controlli sui registri sono emersi oltre 150 prelievi da 600 euro effettuati sul libretto dell’uomo tra il 2023 e il 2024, mentre sul conto della moglie sono state registrate circa venti operazioni per importi compresi tra mille e 7mila euro.

Operazioni che le vittime sostengono di non aver mai disposto e che sarebbero state eseguite tramite firme false.

Poste Italiane si dichiara parte lesa

I controlli interni di Poste Italiane hanno successivamente fatto emergere come il caso non fosse isolato, individuando circa dieci posizioni con movimenti anomali per una cifra complessiva che sfiora il mezzo milione di euro.

La società, che ha presentato denuncia e si considera parte lesa nella vicenda, ha provveduto al licenziamento della direttrice e ha confermato la propria disponibilità a rimborsare integralmente le somme indebitamente sottratte a tutti gli aventi diritto.

Spetterà ora agli inquirenti fare piena luce sulle responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dei ammanchi.