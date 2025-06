Ruba superalcolici all’Esselunga e spintona la guardia, 30enne arrestato dopo l’inseguimento a Modena

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 30enne di origine straniera è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di tentata rapina impropria. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri presso il centro commerciale ‘Esselunga’ di Via Emilia Ovest a Modena, quando l’uomo è stato sorpreso a rubare e ha tentato di fuggire.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto a seguito di una segnalazione di furto presso il centro commerciale. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un uomo di colore uscire di corsa dall’esercizio commerciale, inseguito da due addetti alla sicurezza del supermercato.

Inseguimento e arresto

Intuendo la situazione, il capo pattuglia della volante è sceso immediatamente dall’auto di servizio e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccare il fuggitivo. Gli agenti hanno quindi ascoltato l’addetto alla sicurezza, il quale ha riferito di aver visto l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dedicate alla vendita di superalcolici. Dopo aver prelevato quattro bottiglie dagli scaffali, le ha riposte nel proprio zaino e si è diretto verso l’uscita senza pagare, utilizzando la corsia di emergenza, dove è stato fermato dagli addetti alla sicurezza.

Tentativo di fuga

Vistosi scoperto, l’uomo ha spintonato energicamente l’addetto alla sicurezza nel tentativo di eludere il controllo e guadagnarsi la fuga. È riuscito a scappare nel parcheggio, dove è stato individuato e prontamente fermato dai poliziotti intervenuti.

Identificazione e arresto

Alla luce dei fatti e ricostruito l’accaduto, il soggetto è stato accompagnato in Questura. A seguito del fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino nigeriano di 30 anni con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e porto di oggetti atti ad offendere. Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina impropria e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. La merce asportata è stata riconsegnata all’avente diritto.

Fonte foto: IPA