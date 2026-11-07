Ruba tavolette di cioccolato tra Romano e Caravaggio per la moglie incinta, arrestato dopo la fuga in auto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rosus Sergiu Constantin, 33enne di origini romene, è stato arrestato in provincia di Bergamo, dopo aver rubato 292 tavolette di cioccolato e 44 confezioni di batterie Duracell tra Romano e Caravaggio. Le manette sono scattate giovedì 5 novembre, intorno alle 13.15, dopo un inseguimento di circa due chilometri. L’uomo ha fornito agli agenti una spiegazione alquanto originale: ha detto di aver compiuto i furti per mantenere la moglie incinta.

Furto di tavolette di cioccolato e batterie tra Romano e Caravaggio: 33enne arrestato

Una pattuglia della polizia del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Orientale, mentre era impegnata nel controllo del territorio, ha notato alcuni dipendenti di un esercizio commerciale rincorrere a piedi un’auto in fuga. Gli agenti hanno subito cercato di capire che cosa fosse successo, apprendendo che era appena stato messo a segno un furto all’interno di un negozio.

Così è scattato l’inseguimento, con il 33enne romeno che ha effettuato svariati sorpassi vietati, che hanno messo a rischio altri automobilisti. La fuga si è interrotta dopo circa due chilometri, quando i poliziotti sono riusciti a bloccare il mezzo, che è stato immediatamente ispezionato.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Nel corso dei controlli è stata trovata una notevole quantità di merce, in parte celata sotto gli abiti dell’automobilista attraverso una fascia elastica. Si trattava del cioccolato e delle batterie, dal valore di 1.300 euro, che erano stati sottratti poco prima da due esercizi commerciali: l’Action di Caravaggio e quello di Romano. La refurtiva è stata restituita ai negozi.

Da quanto ricostruito, Rosus, fingendosi cliente, infilava cioccolato e batterie in una fascia elastica che aveva sotto il vestito; quindi usciva e scaricava la merce in auto, per poi tornare a rubare di nuovo. I poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di furto aggravato.

La giustificazione del 33enne che parla di furti per mantenere la moglie incinta

Nella giornata di venerdì 6 novembre il 33enne è comparso davanti al Tribunale di Bergamo per il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo e in provincia, concedendo i termini a difesa e rinviando l’udienza al 27 novembre. Come riferito dal Corriere della Sera, l’uomo ha provato a giustificare le proprie azioni dicendo di aver rubato per mantenere la moglie incinta.

Il sindaco di Romano: “Non possiamo tollerare simili episodi”

Sull’operazione, come riferito da BergamoNews, è intervenuto anche il sindaco di Romano, Gianfranco Gafforelli: “Desidero esprimere il mio apprezzamento e il mio ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per la professionalità, la prontezza e il senso del dovere dimostrati in questa circostanza”.

“Si tratta – ha aggiunto il primo cittadino – di un intervento che testimonia concretamente quanto sia importante avere un presidio di sicurezza attento e presente sul territorio. La sicurezza dei cittadini e la tutela di chi lavora e investe nelle nostre attività commerciali sono priorità assolute. Non possiamo tollerare che episodi di illegalità compromettano la serenità della nostra comunità o mettano a rischio il lavoro quotidiano degli esercenti”.

“La Polizia Locale è un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza urbana: la sua presenza, la capacità di intervento e la conoscenza del territorio rappresentano una garanzia per i cittadini”, ha concluso Gafforelli.