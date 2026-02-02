Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un’auto rubata recuperata. Questo il bilancio di un inseguimento sull’autostrada A1 tra Cassino e Caserta. Un uomo è stato fermato dopo una fuga ad alta velocità, culminata con un incidente e il tentativo di attraversare a piedi la carreggiata. L’episodio è stato motivato dal tentativo di sottrarsi al controllo di polizia, dopo che il veicolo era risultato provento di furto.

L’inseguimento lungo l’autostrada A1

L’episodio si è verificato sulla carreggiata sud dell’autostrada A1, dove gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno notato un’auto di grossa cilindrata procedere a velocità elevata nonostante il traffico intenso.

Gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno intimato l’alt al conducente, che però ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga. L’uomo ha iniziato a zigzagare tra le vetture in transito, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e costringendo la pattuglia a un inseguimento che si è protratto per quasi 40 chilometri.

Il blocco e l’incidente

La fuga si è conclusa grazie all’intervento della safety car della pattuglia della Sottosezione di Caserta nord, che è riuscita a fermare l’auto.

Nel frattempo il veicolo in fuga ha impattato contro un altro mezzo che lo precedeva, causando un incidente che ha ulteriormente complicato la situazione sulla carreggiata.

Il tentativo di fuga a piedi

Nonostante l’incidente il fuggitivo ha abbandonato l’auto e ha tentato di attraversare la carreggiata opposta, scavalcando il new jersey centrale.

Il suo gesto ha creato ulteriore pericolo per gli utenti della strada che hanno dovuto effettuare manovre improvvise per evitare di investirlo. Dopo aver scavalcato anche la rete di recinzione l’uomo è stato inseguito dagli agenti della Polstrada e dal personale della Guardia di Finanza di Caserta, che sono riusciti a bloccarlo.

L’auto rubata e gli arnesi da scasso

Le successive verifiche hanno permesso di accertare che l’auto utilizzata per la fuga era stata rubata nei giorni precedenti a Napoli.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, elemento che ha rafforzato i sospetti nei confronti dell’uomo fermato.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il fermato.

IPA