Un arresto per rapina impropria nella tarda serata del 21 ottobre a Fiamignano. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è stato fermato dopo essersi impossessato di un’autovettura e aver tentato di investire il proprietario per garantirsi la fuga. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di rintracciare e bloccare il sospettato poche ore dopo l’accaduto, nella frazione di Grotti, nel comune di Cittaducale.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 23:00 del 21 ottobre scorso. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, si è impossessato di un’autovettura parcheggiata nel centro abitato di Fiamignano. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, ha cercato di investire il legittimo proprietario del veicolo, che aveva cercato di fermarlo. Questa condotta, finalizzata a mantenere il possesso del bene sottratto e a garantirsi l’impunità, ha configurato il reato di rapina impropria, come previsto dall’articolo 628 del codice penale.

La risposta immediata delle forze dell’ordine

Ricevuta la segnalazione dal proprietario del mezzo, i Carabinieri della Stazione di Fiamignano, con il supporto dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, hanno avviato tempestivamente le indagini e le ricerche del responsabile. Grazie a un’intensa attività operativa, il sospettato è stato individuato e rintracciato dopo poche ore nella frazione di Grotti, nel comune di Cittaducale. Qui i militari sono riusciti a bloccarlo e a procedere al suo arresto.

Le misure adottate e i precedenti dell’arrestato

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rieti, l’uomo di 35 anni è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle successive determinazioni di competenza. Non si tratta del primo episodio che vede coinvolto il soggetto: nel mese di marzo scorso, infatti, era già stato deferito in stato di libertà per furto di autovettura, avvenuto presso un distributore di carburante nel comune di Petrella Salto, dove si era impossessato di un veicolo lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario.

