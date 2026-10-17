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Ruba un’auto, fugge a tutta velocità e aggredisce i Carabinieri nel tentativo di evitare il controllo. Un 30enne residente a Palermo è stato arrestato dopo una pericolosa fuga iniziata in viale Lazio, dove era stato appena segnalato il furto del veicolo. L’uomo deve ora rispondere di furto aggravato, resistenza ea lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di guida senza patente.

La fuga per le vie di Palermo

I militari della Stazione Altarello di Baida sono intervenuti in seguito a una chiamata al Numero unico di emergenza 112. Dopo aver intercettato l’autovettura nei pressi di via Gela, a Palermo, hanno intimato l’alt al conducente, che ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga.

L’uomo è stato raggiunto poco dopo in viale Regione Siciliana, dove il traffico lo aveva costretto a fermarsi. Secondo la ricostruzione, per allontanarsi ha effettuato brusche manovre, stringendo i militari contro una ringhiera della linea tranviaria e provocando loro lievi lesioni. I Carabinieri hanno proseguito le ricerche nonostante i traumi riportati.

La cattura e il provvedimento

Il sospettato è stato rintracciato nel cortile di un condominio: aveva abbandonato l’auto e si era nascosto in un piccolo vano adibito a deposito.

Alla vista degli operatori ha opposto un’ulteriore resistenza, prima di essere immobilizzato e messo in sicurezza con l’aiuto di altri equipaggi arrivati in supporto.

La denuncia per guida senza patente

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di dimora, è stato inoltre denunciato a piede libero per guida senza patente, reato contestato con reiterazione nel biennio.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, nella casa circondariale Pagliarelli.

IPA