Ruba un'auto nel centro di Messina e scappa a Gioiosa Marea: 34enne incastrato dalle telecamere e arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Messina per furto aggravato di un’autovettura. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo intensificati dal Questore Annino Gargano.

La dinamica del furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di PS di Patti hanno rapidamente ricostruito la dinamica del furto avvenuto in una delle vie del centro cittadino. Grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza, sono stati acquisiti elementi utili per identificare il responsabile.

Ricerche e arresto

Le ricerche sono state avviate sia nel comune di Patti che nei comuni limitrofi. Poco dopo, il veicolo e il presunto autore del furto sono stati rintracciati in una frazione di Gioiosa Marea. L’uomo, riconosciuto dalle immagini per fattezze e indumenti, è stato trovato con le chiavi dell’auto ancora in suo possesso e arrestato dagli agenti.

Provvedimenti legali

Il PM di turno presso il Tribunale di Patti ha disposto la custodia in carcere per il trentenne, misura convalidata dal GIP. Inoltre, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Messina ha avviato l’iter per valutare la sua permanenza sul territorio italiano, concludendo con un provvedimento di allontanamento da parte del Prefetto di Messina.

Fase delle indagini

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza, saranno svolti ulteriori accertamenti necessari anche nell’interesse dell’indagato.

