Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per furto aggravato dei Carabinieri nella notte a Cefalù. Un giovane di 20 anni, residente a Carini e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un autocarro rubato, con uno scooter anch’esso sottratto poco prima.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di un uomo intento ad asportare un autocarro Piaggio Porter. La tempestività della segnalazione ha permesso ai militari della Sezione Radiomobile di Cefalù, supportati dai colleghi della Stazione di Finale di Pollina, di attivarsi immediatamente e di avviare le ricerche nella zona indicata dal cittadino.

L’inseguimento sulla statale 113

Grazie alle informazioni dettagliate fornite dal testimone, tra cui la descrizione dell’autore del furto, del mezzo e della via di fuga, i Carabinieri hanno individuato il veicolo sospetto poco distante dalla cittadina normanna, lungo la strada statale 113 in direzione di Palermo. Alla vista delle pattuglie, il giovane alla guida ha tentato di sottrarsi al controllo, aumentando la velocità nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il conducente.

La scoperta del secondo veicolo rubato

Durante le operazioni di controllo, i Carabinieri hanno notato la presenza di un motoveicolo Honda SH, coperto da un telo e caricato sul pianale del Piaggio Porter. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che anche lo scooter era stato oggetto di furto poco prima dell’intervento, sempre nella zona di Cefalù. Il giovane, infatti, aveva asportato il motociclo prima di allontanarsi dalla cittadina, caricandolo sull’autocarro appena rubato.

L’identità dell’arrestato e le indagini in corso

L’uomo arrestato è un palermitano di 20 anni, residente a Carini, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità e le eventuali aggravanti legate alla dinamica dei furti commessi. Come previsto dalla legge, il giovane è attualmente solo indiziato di delitto e la sua colpevolezza potrà essere accertata solo al termine dell’iter processuale e in caso di sentenza definitiva.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo le indagini per verificare se il giovane sia coinvolto in altri episodi di furto avvenuti nella zona di Cefalù e nei comuni limitrofi. L’attenzione resta alta per contrastare il fenomeno dei furti di veicoli, che negli ultimi mesi ha registrato un aumento nei centri costieri della provincia di Palermo.

IPA