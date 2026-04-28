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Un arresto per estorsione e denuncia per ricettazione e porto abusivo di armi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino tunisino di quarantadue anni è stato fermato dopo aver tentato di restituire parte della refurtiva sottratta a uno straniero, solo dietro pagamento di una somma di denaro.

La segnalazione e l’intervento degli agenti a Viterbo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro di Viterbo. Gli agenti della Squadra Volanti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in Piazza Verdi da uno straniero che ha denunciato il furto del proprio borsello, contenente carte di credito, documenti e un paio di occhiali, sottratti dall’interno della sua autovettura parcheggiata in Piazza della Rocca.

La vittima, dopo aver riconosciuto l’autore del furto, si era rivolta direttamente a lui raggiungendo un accordo per la restituzione della refurtiva in cambio di una somma di denaro. Tuttavia, la cifra inizialmente offerta non è risultata sufficiente e solo una parte degli oggetti sottratti è stata riconsegnata. La restante parte sarebbe stata restituita solo dietro ulteriore pagamento, da effettuare in un secondo incontro concordato tra le parti.

L’appostamento e l’arresto

La vittima, intuendo la gravità della situazione, ha intercettato una pattuglia della Squadra Volante, raccontando nei dettagli quanto accaduto e indicando il luogo dove avrebbe dovuto incontrare nuovamente l’uomo per la consegna del denaro.

Gli agenti hanno quindi organizzato un servizio di appostamento al termine del quale hanno bloccato il cittadino tunisino, trovandolo in possesso degli occhiali sottratti e di un coltello multiuso.

I precedenti e le accuse

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia legati a reati contro il patrimonio e destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore, è stato arrestato per estorsione. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi.

L’operazione, condotta con tempestività e attenzione dagli agenti della Polizia di Stato, ha permesso di recuperare parte della refurtiva e di interrompere un tentativo di estorsione ai danni della vittima. L’arresto del cittadino tunisino rappresenta un ulteriore risultato nell’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio nel territorio di Viterbo.

IPA