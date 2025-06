Ruba un camper a Varese poi torna in bici al centro commerciale: 57enne arrestato per furto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato di Varese, che ha catturato un cittadino italiano di 57 anni responsabile del furto di un camper del valore di circa 70.000 franchi svizzeri. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri presso il centro commerciale “Iper – Belforte”.

La scoperta del furto e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando il proprietario del veicolo ha denunciato il furto al numero unico di emergenza 1 1 2. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’attività investigativa congiunta della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura, gli agenti sono riusciti a ricostruire le fasi del furto e a individuare l’autore.

La dinamica del furto

L’uomo, giunto nel parcheggio del centro commerciale a bordo di un altro camper di dubbia provenienza, era in compagnia di una donna. Dopo aver posteggiato il veicolo accanto a quello della vittima, ha asportato il camper conducendolo fino a un comune in provincia di Como.

Il ritrovamento e l’arresto

Le ricerche hanno permesso ai poliziotti di rintracciare il ladro nel tardo pomeriggio presso lo stesso centro commerciale, dove nel frattempo era tornato a bordo di una bicicletta che si trovava sul camper rubato poche ore prima. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga all’interno della galleria commerciale, ma è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di denaro contante e di oggetti appartenenti alla vittima.

Sequestro e recupero del camper

In seguito, il camper in uso è stato sottoposto a sequestro poiché il cinquantasettenne non è stato in grado di dimostrarne la proprietà. All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Il camper di origine svizzera è stato invece recuperato in una via appartata del comune di Beregazzo con Figliaro (CO), dove era stato nascosto poco dopo il furto.

Conclusione dell’operazione

Al termine degli atti, il ladro è stato arrestato e tradotto in carcere, mentre il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario. L’operazione ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le diverse unità della Polizia di Stato e l’importanza dei sistemi di videosorveglianza e rilevazione targhe nel contrasto ai reati di furto.

