Furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale sono le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 32 anni di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, nel pomeriggio dell’8 dicembre 2025 a Monza. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo il furto di un monopattino elettrico, avvenuto all’esterno di un’attività commerciale della città. Durante l’identificazione, il sospetto ha opposto resistenza, danneggiando un’auto di servizio e minacciando gli agenti. L’arresto è stato convalidato il giorno successivo e il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Questura di Monza e della Brianza si è reso necessario nel pomeriggio dell’8 dicembre 2025, a seguito di una segnalazione di furto avvenuto poco prima. Un monopattino elettrico era stato sottratto dall’esterno di un esercizio commerciale della città, facendo scattare l’allarme e la conseguente ricerca del responsabile.

L’arresto dopo il furto del monopattino

Gli equipaggi della Polizia di Stato, intervenuti tempestivamente, hanno individuato il presunto autore del furto nelle immediate vicinanze del luogo del reato. Durante le procedure di identificazione, l’uomo ha reagito con violenza, opponendo una decisa resistenza agli operatori. Non solo: nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha danneggiato il finestrino di un veicolo di servizio della Polizia e ha rivolto minacce agli agenti impegnati nell’intervento.

I precedenti e la posizione irregolare

Dagli accertamenti svolti in seguito all’arresto, è emerso che il 32enne marocchino era già noto alle forze dell’ordine. L’uomo risultava gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per furto aggravato, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, nel 2024 era stato destinatario di una misura cautelare di divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza, oltre che di diversi provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, mai rispettati.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di fotosegnalamento, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per l’udienza direttissima, che si è svolta nella mattinata del 9 dicembre. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura dell’obbligo di firma presso la Questura di Monza e della Brianza.

IPA