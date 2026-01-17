Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Rimini un arresto per rapina impropria e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver sottratto un ciclomotore e aver tentato la fuga, durante la quale ha colpito un agente.

L’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando le Volanti, impegnate in un servizio di controllo del territorio, hanno notato due uomini che spingevano un ciclomotore con atteggiamento sospetto lungo viale Tripoli, in direzione monte.

Intorno alle ore 01.53, gli agenti hanno intercettato i due soggetti, entrambi stranieri, che alla vista della pattuglia hanno accelerato il passo. Dopo l’intimazione dell’alt, uno dei due si è fermato collaborando con la Polizia, mentre il secondo ha tentato la fuga.

L’inseguimento e l’arresto

Gli agenti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a raggiungerlo dopo pochi minuti. Durante le fasi concitate dell’arresto, il cittadino marocchino ha reagito lanciando un sasso contro uno degli agenti, che è stato colpito di striscio al palmo della mano, pur riuscendo in parte a schivare l’oggetto.

Il furto del ciclomotore

Successivamente, grazie al controllo delle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato accertato che il ciclomotore era stato sottratto poco prima dal parcheggio di un’abitazione. Il proprietario, contattato dagli agenti, ha confermato il furto e, dopo aver sporto denuncia, ha potuto riottenere il proprio mezzo.

Le accuse e la custodia cautelare

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini.

IPA