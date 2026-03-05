Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone). Un uomo residente nella città volsca è stato individuato e fermato dopo aver sottratto un portafogli a un barista e aver effettuato piccoli pagamenti con le carte rubate.

Le indagini e l’arresto a Sora

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la scorsa settimana gli agenti del Commissariato P.S. di Sora (Frosinone) hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del responsabile grazie a gravi indizi di colpevolezza raccolti durante le indagini. L’uomo era stato individuato come autore del furto ai danni del titolare di un bar, al quale aveva sottratto un portafogli contenente diverse carte di credito.

Il modus operandi del malvivente

Dopo essersi impossessato del portafogli il soggetto ha utilizzato le carte di credito per effettuare alcuni pagamenti presso altre attività commerciali.

Gli importi delle transazioni sono risultati inferiori ai 50 euro, probabilmente per evitare controlli e limiti di sicurezza imposti dalle banche sulle transazioni senza PIN. Le notifiche relative alle operazioni sono arrivate direttamente sul telefono del titolare del bar, che si è accorto tempestivamente dell’accaduto.

L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva

Ricevuta la segnalazione gli agenti sono intervenuti con prontezza, riuscendo a intercettare e bloccare il sospettato.

Al momento del fermo l’uomo è stato trovato in possesso del portafogli e delle carte di credito sottratte poco prima alla vittima. Il rapido intervento ha permesso di recuperare l’intera refurtiva e di evitare ulteriori danni economici al titolare del bar.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

La Procura della Repubblica di Cassino ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto e l’adozione di una misura cautelare personale.

Il Gip del Tribunale di Cassino ha accolto la richiesta, convalidando l’arresto e disponendo la misura degli arresti domiciliari per l’uomo coinvolto. L’episodio si è così concluso con l’applicazione di una misura restrittiva nei confronti del responsabile, a tutela della sicurezza dei cittadini e degli esercenti commerciali.

IPA