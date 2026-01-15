Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino è stato denunciato per furto a Latina. Il soggetto è stato segnalato come presunto autore di un illecito ai danni di un residente. L’uomo, classe 1996, è stato individuato dopo la segnalazione della vittima, che lo ha riconosciuto in strada nella notte tra sabato e domenica scorsi e ha subito provveduto a contattare le forze dell’ordine.

Una denuncia per furto a Latina

L’episodio si è verificato alcuni giorni fa a Latina ed è riportato in una nota della polizia di Stato. La vittima, dopo aver subito il furto del proprio portafoglio dall’interno del furgone, ha riconosciuto il presunto responsabile mentre si trovava in strada durante la notte tra sabato e domenica.

La vicenda ha dunque avuto inizio con la segnalazione della vittima che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112 dopo aver riconosciuto l’uomo sospettato del furto. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia che ha rintracciato il cittadino tunisino indicato dalla vittima e lo ha accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.

Le indagini e il riconoscimento

Durante le attività investigative la vittima ha effettuato un’individuazione fotografica, riconoscendo formalmente il cittadino come autore del furto.

Gli elementi raccolti dagli agenti hanno permesso di procedere con la denuncia in stato di libertà dell’uomo all’Autorità Giudiziaria competente.

La posizione dell’indagato

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalla Polizia di Stato, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di controllo e prevenzione dei reati contro il patrimonio che la Polizia di Stato porta avanti sul territorio di Latina.

L’intervento tempestivo degli agenti e la collaborazione della vittima hanno consentito di identificare rapidamente il presunto autore del furto, a conferma dell’importanza della sinergia tra cittadini e forze dell’ordine nella tutela della sicurezza urbana.

