Eseguito un arresto per rapina nel Trevigiano. Un giovane di origine pakistana è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare una bicicletta sulla Strada Castellana e aver minacciato un testimone con un bastone di metallo.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 13:00 di sabato, quando numerose segnalazioni hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in Strada Castellana 38. I cittadini avevano notato la presenza di un soggetto in evidente stato di agitazione che si aggirava lungo la pubblica via.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato un giovane di origine pakistana, nato nel 2002, che si stava allontanando con passo veloce e impugnando un bastone di metallo. La Polizia ha immediatamente bloccato e disarmato il ragazzo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

I fatti precedenti all’arresto

Dai primi accertamenti è emerso che poco prima il giovane era stato sorpreso all’interno di un’abitazione gestita dalla Cooperativa “Sae”, dove in passato era stato ospite e dove spesso si recava in cerca di cibo. Dopo essere stato allontanato dai responsabili della struttura, il ragazzo ha tentato di appropriarsi della bicicletta di un condomino, riuscendo a fuggire con il mezzo.

La reazione violenta e la fuga

Nei pressi del cancello condominiale, un testimone ha cercato di fermare il giovane, intimandogli di scendere dalla bicicletta appena sottratta. A quel punto, il ragazzo ha reagito con violenza, minacciando il testimone sia verbalmente che fisicamente con il bastone di metallo. Non solo: per garantirsi la fuga, ha rovesciato cassonetti e rotto bottiglie, creando una situazione di pericolo per le persone presenti in zona.

L’arresto e il sequestro dell’arma impropria

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di rintracciare il giovane a breve distanza dal luogo dei fatti. Gli agenti lo hanno fermato e tratto in arresto per il reato di rapina. Il bastone di metallo utilizzato per le minacce è stato sequestrato come prova dell’accaduto.

IPA