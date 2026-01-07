Ruba una bici elettrica ed elude il Foglio di Via a Treviso: minorenne arrestato per furto aggravato
Un giovane è stato arrestato a Treviso per furto aggravato di una bici elettrica: la Polizia ha recuperato la refurtiva e disposto il divieto di dimora.
Un minorenne è stato arrestato a Treviso nella mattina del 5 gennaio. Il giovane è stato fermato per furto aggravato dopo aver sottratto una bicicletta elettrica del valore di 4.000 euro in via Vasari.
- Minore fermato a Treviso
- L’intervento della Polizia e le indagini immediate
- Il recupero della refurtiva e l'arresto
- Ulteriori provvedimenti e violazione del Foglio di Via
Minore fermato a Treviso
Come anticipato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 5 gennaio in via Vasari, nel centro di Treviso.
Un giovane ha forzato il lucchetto di una bicicletta elettrica del valore di 4.000 euro e si è dato alla fuga sotto gli occhi del proprietario e di altri testimoni presenti sul posto.
L’intervento della Polizia e le indagini immediate
Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, raccogliendo le testimonianze e la descrizione del presunto autore del furto.
Le informazioni ottenute hanno permesso di indirizzare le ricerche verso l’abitazione di un noto pluripregiudicato residente a Silea (TV). Nei pressi di questa abitazione il giovane è stato individuato mentre tentava di nascondersi.
Il recupero della refurtiva e l’arresto
La perquisizione effettuata dagli agenti ha portato al ritrovamento della bicicletta elettrica, che era stata occultata sul retro dell’immobile.
Alla luce degli elementi raccolti il giovane è stato tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrare in possesso del mezzo sottratto poche ore prima.
Ulteriori provvedimenti e violazione del Foglio di Via
Oltre all’arresto per furto aggravato il giovane è stato anche denunciato per la violazione del Foglio di Via emesso dal Questore di Treviso nel febbraio 2025.
Tale provvedimento vietava al ragazzo di soggiornare nel territorio comunale, restrizione che è stata evidentemente disattesa nel corso dell’episodio e che per questo ha portato a ulteriori provvedimenti nei confronti del ragazzo, che oltre ad aver eluso la restrizione si è macchiato di un nuovo reato.
Nella mattinata successiva si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari (gip) ha disposto nei confronti del giovane la misura del divieto di dimora nel Comune di Treviso, rafforzando così i provvedimenti già adottati in precedenza dalle autorità.
Non è dato conoscere le modalità con le quali il minore ha agito per appropriarsi indebitamente del mezzo sottratto al proprietario, né chi abitasse nella casa in cui è stato successivamente rintracciato dalle autorità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.