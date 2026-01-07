Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato arrestato a Treviso nella mattina del 5 gennaio. Il giovane è stato fermato per furto aggravato dopo aver sottratto una bicicletta elettrica del valore di 4.000 euro in via Vasari.

Minore fermato a Treviso

Come anticipato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 5 gennaio in via Vasari, nel centro di Treviso.

Un giovane ha forzato il lucchetto di una bicicletta elettrica del valore di 4.000 euro e si è dato alla fuga sotto gli occhi del proprietario e di altri testimoni presenti sul posto.

L’intervento della Polizia e le indagini immediate

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, raccogliendo le testimonianze e la descrizione del presunto autore del furto.

Le informazioni ottenute hanno permesso di indirizzare le ricerche verso l’abitazione di un noto pluripregiudicato residente a Silea (TV). Nei pressi di questa abitazione il giovane è stato individuato mentre tentava di nascondersi.

Il recupero della refurtiva e l’arresto

La perquisizione effettuata dagli agenti ha portato al ritrovamento della bicicletta elettrica, che era stata occultata sul retro dell’immobile.

Alla luce degli elementi raccolti il giovane è stato tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrare in possesso del mezzo sottratto poche ore prima.

Ulteriori provvedimenti e violazione del Foglio di Via

Oltre all’arresto per furto aggravato il giovane è stato anche denunciato per la violazione del Foglio di Via emesso dal Questore di Treviso nel febbraio 2025.

Tale provvedimento vietava al ragazzo di soggiornare nel territorio comunale, restrizione che è stata evidentemente disattesa nel corso dell’episodio e che per questo ha portato a ulteriori provvedimenti nei confronti del ragazzo, che oltre ad aver eluso la restrizione si è macchiato di un nuovo reato.

Nella mattinata successiva si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari (gip) ha disposto nei confronti del giovane la misura del divieto di dimora nel Comune di Treviso, rafforzando così i provvedimenti già adottati in precedenza dalle autorità.

Non è dato conoscere le modalità con le quali il minore ha agito per appropriarsi indebitamente del mezzo sottratto al proprietario, né chi abitasse nella casa in cui è stato successivamente rintracciato dalle autorità.

IPA