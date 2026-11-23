Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha strappato la borsa a una donna ed è fuggito in bicicletta, ma quando ha visto arrivare la Polizia ha cambiato bruscamente direzione, finendo contro il muretto di una pista ciclabile. È successo a Rimini nella serata di domenica 22 novembre. L’uomo, un cittadino nigeriano, è stato arrestato per furto con strappo. La borsa è stata restituita alla proprietaria.

Ruba la borsa a una donna a Rimini e fugge in bicicletta

Il furto è avvenuto intorno alle 19 di domenica 22 novembre. Una pattuglia della Sezione Volanti, impegnata nel consueto controllo del territorio, ha ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto poco distante. La vittima ha raccontato agli agenti che un uomo in bicicletta le aveva strappato la borsa, per poi allontanarsi.

La donna è riuscita a fornire una descrizione precisa del responsabile, permettendo ai poliziotti di mettersi subito sulle sue tracce. Sono bastati pochi minuti per individuare un uomo che corrispondeva alla descrizione. Era ancora in sella alla bicicletta utilizzata per la fuga.

Vede la Polizia, getta la borsa e finisce contro un muretto

Quando si è accorto dell’arrivo della pattuglia, l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo. Prima ha gettato la borsa a terra, poi ha sterzato improvvisamente nel tentativo di allontanarsi. La manovra, però, non è riuscita. Il ciclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il muretto della pista ciclabile, cadendo sull’asfalto.

Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato prima che potesse riprendere la fuga. Nel frattempo è stata recuperata anche la borsa abbandonata poco prima.

L’arresto per furto con strappo e la restituzione della refurtiva

La donna ha successivamente riconosciuto l’uomo come il responsabile dello scippo. I poliziotti lo hanno quindi accompagnato in Questura per gli accertamenti. Al termine delle verifiche è scattato l’arresto per furto con strappo. Per l’uomo è stato disposto il giudizio direttissimo, previsto per lunedì 23 novembre.

La vicenda si è conclusa senza conseguenze economiche per la vittima: la borsa è stata recuperata con tutto il suo contenuto e riconsegnata alla proprietaria

IPA