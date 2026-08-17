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Furto pluriaggravato e refurtiva recuperata sono il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Messina, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare una borsa da un’auto parcheggiata nei pressi degli imbarchi della Rada San Francesco. L’intervento è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione della vittima e alla tempestiva azione degli agenti delle Volanti.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le ore notturne nei pressi della Rada San Francesco, una delle zone più trafficate di Messina per via degli imbarchi. Un uomo di 39 anni, originario della città, è stato colto in flagranza mentre si introduceva con destrezza a bordo di un’autovettura per commettere un furto. La vittima, accortasi del reato, ha immediatamente contattato il 112 NUE, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto, che nel frattempo si era dato alla fuga a piedi verso Viale Giostra.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alle informazioni fornite dalla persona derubata, gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare e bloccare il sospettato poco dopo l’accaduto. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati 45 euro in contanti e alcuni effetti personali appartenenti all’automobilista. La borsa, contenente documenti e carte di credito, è stata recuperata successivamente e restituita alla vittima, che ha così potuto riavere tutti i suoi beni.

Le conseguenze giudiziarie

Dopo l’arresto per furto pluriaggravato, il trentanovenne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La misura cautelare è stata convalidata all’esito del giudizio direttissimo, come previsto dalla procedura. L’uomo, in questa fase delle indagini preliminari, è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, secondo quanto stabilito dalla legge.

IPA