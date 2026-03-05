Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Frosinone. Una donna di circa 50 anni è stata fermata dagli agenti dopo una segnalazione relativa a una transazione sospetta con una carta di credito rubata. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli ordinari sul territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Un fermo a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno ricevuto una segnalazione riguardante una possibile transazione fraudolenta nella parte bassa di Frosinone.

Intorno alle ore 13.00 gli agenti sono giunti sul luogo indicato, dove era stata segnalata un’operazione sospetta con una carta di credito risultata rubata. Sul posto hanno individuato e fermato una donna, residente nel capoluogo, che aveva già precedenti specifici per indebito utilizzo di carte di credito.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Successivamente al fermo la Polizia ha avviato un’attività investigativa che ha permesso di raccogliere elementi gravi a carico della donna.

Le indagini hanno portato a ritenere la cinquantenne responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. La donna è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria.

Il ruolo della prevenzione

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini nella segnalazione di episodi sospetti, che si rivela spesso determinante per l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei reati. In questo caso, la pronta comunicazione di una transazione anomala ha permesso di intervenire rapidamente e di individuare la presunta responsabile.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze di polizia nei confronti dei reati legati all’uso illecito di strumenti di pagamento elettronici e la costante attività di controllo sul territorio.

