Ruba una moto in via Villini a Mare a Catania e la mette in moto spinto dal complice: tradito dal GPS

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Un arresto a Catania, dove un giovane di 17 anni è stato fermato per furto aggravato di una moto. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva della vittima e all’utilizzo di un sistema GPS installato sul veicolo rubato.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando il proprietario di una moto, parcheggiata in via Villini a Mare, ha notato la scomparsa del proprio mezzo. L’uomo ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura, fornendo una descrizione dettagliata della moto e, soprattutto, comunicando in tempo reale la posizione del veicolo grazie al sistema GPS di cui era dotato.

L’intervento coordinato e la fuga dei responsabili

Nel frattempo, la Sala Operativa ha continuato a monitorare la situazione attraverso i sistemi di videosorveglianza cittadini. Le immagini hanno permesso di accertare che il giovane sospettato, dopo essersi impossessato della moto, era stato aiutato da un complice a spostare il mezzo a piedi. Il complice, a bordo di un motorino elettrico, ha facilitato la manovra, fino a quando il 17enne è riuscito a salire in sella e a mettere in moto il veicolo rubato.

L’arresto in via Passo Gravina

Grazie alle informazioni fornite dal proprietario e al costante aggiornamento della posizione tramite GPS, le pattuglie delle volanti sono riuscite a localizzare rapidamente la moto in un tratto di via Passo Gravina. Qui, gli agenti hanno intercettato il mezzo e sono riusciti a bloccare uno dei giovani coinvolti, mentre l’altro si è dato alla fuga, abbandonando lo scooter in strada.

Le conseguenze per il giovane fermato

Il ragazzo di 17 anni, di origine catanese, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Come sottolineato dalla Polizia di Stato, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Immediatamente dopo l’arresto, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, che ha disposto il trasferimento del giovane presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti.

IPA