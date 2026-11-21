Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Armi, munizioni e droga sono state sequestrate a un uomo arrestato dalla Polizia di Stato. Il 33enne è stato fermato dopo aver rubato una tazzina da caffè in un’area di servizio vicino a Varese e dovrà rispondere di furto, porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il controllo a Varese dopo il furto di una tazzina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo che l’uomo ha oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare, facendo scattare l’allarme. Dopo aver consumato un pasto, si era allontanato dall’area di servizio, situata appena fuori Varese. I poliziotti lo hanno raggiunto mentre era già a bordo di un’auto e hanno accertato che aveva preso una tazzina da caffè senza pagarla.

Armi e materiale sequestrato

Il nervosismo mostrato durante il controllo ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti. Nelle perquisizioni personali e del veicolo hanno trovato un coltello a serramanico con lama bloccabile, due revolver tascabili di produzione belga, munizioni di vario calibro, un machete, uno storditore elettrico tipo Taser e un giubbotto antiproiettile. Il materiale era nascosto in diversi vani dell’auto.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato hashish, un bilancino di precisione, materiale per confezionare la droga, telefoni cellulari e schede SIM. Nell’auto c’erano anche un rilevatore di radiofrequenze e microspie, un passamontagna e 325 euro in contanti.

Le verifiche sulle altre auto

I controlli sono stati estesi a due auto riconducibili all’uomo. Al loro interno sono state trovate e sequestrate 30 cartucce calibro 12, tre bilancini di precisione e altre dosi di marijuana e hashish. L’uomo è stato arrestato in flagranza e accompagnato alla Casa circondariale di Varese.