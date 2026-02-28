Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un denunciato e uno smartphone recuperato, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Perugia, dove un uomo di 65 anni è stato individuato e deferito per furto dopo aver sottratto un telefono cellulare all’interno di un ufficio postale. L’intervento è stato reso possibile grazie alle indagini condotte dagli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria, che hanno agito sulla base della denuncia presentata dalla vittima e delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è recata presso gli uffici delle forze dell’ordine per sporgere querela in seguito al furto del proprio smartphone, avvenuto all’interno di un ufficio postale di Perugia.

Gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria hanno immediatamente avviato gli accertamenti, analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella struttura. Grazie a queste riprese e alla descrizione dettagliata fornita dalla persona offesa, è stato possibile risalire all’identità del presunto autore del reato.

L’individuazione del sospettato

Le indagini hanno portato gli agenti a concentrare le ricerche nelle zone solitamente frequentate dal sospettato, in particolare nei pressi della stazione di Fontivegge.

Durante un servizio di osservazione in abiti civili gli operatori hanno notato l’uomo che si avvicinava a uno di loro, proponendo la vendita di uno smartphone. L’agente, fingendosi interessato all’acquisto, ha chiesto di poter visionare il telefono che corrispondeva perfettamente alla descrizione del dispositivo sottratto il giorno precedente.

Il recupero della refurtiva e la denuncia

A quel punto, il poliziotto si è qualificato e, con il supporto di altri colleghi, ha proceduto al recupero della refurtiva. Messo di fronte all’evidenza, il 65enne ha ammesso di aver sottratto il telefono dall’ufficio postale il giorno prima.

Dopo la redazione degli atti di rito l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto. Il telefono è stato quindi restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così riavere il proprio bene.

Il ruolo della videosorveglianza e della collaborazione cittadina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la risoluzione rapida del caso è stata resa possibile dalla sinergia tra la tempestiva denuncia della vittima e l’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza.

Questi strumenti hanno permesso agli investigatori di identificare rapidamente il responsabile e di recuperare la refurtiva prima che potesse essere rivenduta.

Conclusioni e restituzione del bene

L’episodio si è concluso con il deferimento del 65enne all’Autorità Giudiziaria per furto e la restituzione dello smartphone al proprietario.

L’intervento della Polizia di Stato di Perugia conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

