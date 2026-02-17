Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto e ricettazione, queste le accuse mosse a un cittadino rumeno di 24 anni, accompagnato in Questura dopo essere stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Bologna. L’operazione, condotta nella serata del 16 febbraio 2026, ha visto l’identificazione di 113 persone e il controllo di 36 veicoli, nell’ambito di un servizio di sicurezza programmato dalla Questura per rispondere alle segnalazioni dei cittadini e garantire una vigilanza costante nell’area del centro storico e della stazione.

Operazione di controllo straordinario a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Bologna ha predisposto un servizio di controllo del territorio nella zona centrale della città e nei pressi della stazione ferroviaria.

L’attività, parte di un dispositivo di sicurezza settimanale, è stata rafforzata in risposta alle segnalazioni dei residenti, che hanno evidenziato la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine in aree considerate sensibili.

Per garantire la sicurezza e la prevenzione dei reati, sono state impiegate 6 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale e Occidentale, coordinate dal Commissariato di P.S. “Due Torri – S. Francesco”. In totale, più di 20 uomini hanno partecipato all’operazione, che si è svolta nella serata del 16 febbraio 2026. L’obiettivo principale era quello di assicurare una vigilanza costante e fornire risposte concrete alle esigenze del territorio, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate e segnalate come problematiche.

Il fermo in Piazza XX Settembre

Alle ore 21:20, nei pressi di Piazza XX Settembre, una pattuglia ha individuato un giovane cittadino rumeno già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali e per essere stato segnalato come soggetto molesto nella zona.

Il ragazzo è stato notato da alcuni passanti per i suoi movimenti sospetti e, poco dopo, riconosciuto come l’autore di un furto di smartphone avvenuto circa quaranta minuti prima presso il McDonald’s di Piazza VIII Agosto.

La dinamica del furto e la perquisizione

Alla vista degli agenti il giovane ha tentato di disfarsi nervosamente di un cellulare, che è stato prontamente recuperato dai poliziotti e restituito al legittimo proprietario.

Durante la successiva perquisizione è stato rinvenuto un secondo telefono cellulare di cui il soggetto non ha saputo dimostrare la proprietà. L’intervento si è concluso con l’accompagnamento del giovane in Questura per l’identificazione e la denuncia in stato di libertà per i reati di furto e ricettazione.

Nel corso dell’intera attività di controllo, sono state identificate 113 persone e controllati 36 veicoli. Questi numeri testimoniano l’intensità dell’operazione e l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare costantemente le aree più sensibili della città, in particolare quelle adiacenti alla stazione ferroviaria e al centro storico.

