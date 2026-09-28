Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto nei pressi della stazione di Roma Termini. Un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato dopo aver sottratto uno zaino a una famiglia in attesa di entrare nello scalo ferroviario. L’episodio si è verificato durante i controlli di routine svolti dagli agenti in abiti civili, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati nell’area.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fatto è avvenuto appena fuori dalla stazione ferroviaria di Roma Termini, uno dei principali snodi di trasporto della capitale.

Durante un servizio di controllo, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno notato un uomo, straniero, che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di una famiglia carica di bagagli. Approfittando di un momento di distrazione dei viaggiatori, il soggetto si è avvicinato rapidamente e, con un gesto repentino, ha sottratto uno zaino rosa posizionato sopra alcune valigie.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Nonostante il tentativo di fuga immediato, l’uomo non si era accorto di essere sotto osservazione da parte degli agenti in borghese. I poliziotti si sono subito lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo dopo pochi metri. Una volta raggiunto, il tunisino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi gravi reati commessi in passato, ha reagito con violenza: prima ha scagliato lo zaino contro gli agenti, poi si è avventato su di loro, lanciando anche dei tavolini di alcuni bar presenti sulla via nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato infine tratto in arresto dagli operatori della Polizia Ferroviaria. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. Le persone offese, ovvero i componenti della famiglia derubata, sono state immediatamente individuate dagli agenti e hanno potuto formalizzare una regolare denuncia. Gli effetti personali sottratti, tra cui documenti e altri beni per un valore complessivo di circa 400 euro, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il soggetto arrestato risulta già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati di particolare gravità. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione che la Polizia Ferroviaria svolge quotidianamente nelle aree limitrofe alle principali stazioni ferroviarie, con particolare attenzione ai furti e alle aggressioni ai danni dei viaggiatori.

La sicurezza nelle stazioni ferroviarie

L’episodio avvenuto nei pressi di Roma Termini evidenzia l’importanza dei servizi di controllo svolti dalle forze dell’ordine nelle aree ad alta frequentazione, come le stazioni ferroviarie. Gli agenti in abiti civili, grazie alla loro presenza discreta, sono riusciti a intervenire tempestivamente, impedendo che il furto si trasformasse in un danno maggiore per le vittime e garantendo la restituzione dei beni sottratti.

IPA