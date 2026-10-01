Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento condotto ieri dalla Squadra Volante della Questura di Piacenza in zona Farnesiana. Un giovane di 27 anni è stato fermato dopo aver cercato di oltrepassare le barriere antitaccheggio di un esercizio commerciale con uno zaino, secondo quanto ricostruito dagli agenti grazie alle immagini di videosorveglianza.

Furto al centro commerciale di Piacenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella giornata di ieri, quando un dipendente di un negozio situato nella zona Farnesiana ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo aveva notato un cliente che, dopo aver prelevato uno zaino dagli scaffali, si era diretto verso l’uscita tentando di superare le barriere antitaccheggio.

La ricostruzione dei fatti grazie alle telecamere

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interna.

Dalle riprese è emerso che il giovane aveva preso lo zaino dagli scaffali e, utilizzando un oggetto recuperato in un’altra corsia, aveva danneggiato la maniglia dello stesso zaino. L’obiettivo era quello di disattivare il dispositivo antitaccheggio, così da poter uscire dal negozio senza essere fermato.

L’arresto e le conseguenze per il 27enne

Al termine degli accertamenti, il giovane di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato, come previsto dall’articolo 625 del codice penale.

Le autorità hanno disposto per lui la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nei prossimi giorni.

La risposta delle forze dell’ordine e la sicurezza sul territorio

La Polizia di Stato ha sottolineato come la tempestività dell’intervento e la collaborazione tra il personale dell’esercizio commerciale e gli agenti abbiano permesso di bloccare il responsabile prima che potesse allontanarsi.

L’episodio conferma, ancora una volta, l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

L’intervento di ieri si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione attuata dalla Questura di Piacenza, soprattutto nelle aree commerciali più frequentate. La zona Farnesiana, in particolare, è oggetto di costanti monitoraggi proprio per prevenire episodi di furto e garantire la sicurezza di cittadini e operatori economici. L’ultimo episodio, conclusosi con un arresto, rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione riservata dalle forze dell’ordine a queste problematiche.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo l’arresto, il 27enne è stato accompagnato presso il proprio domicilio, dove rimarrà agli arresti domiciliari fino al giudizio direttissimo.

La misura cautelare è stata disposta per evitare il rischio di reiterazione del reato e per garantire la presenza dell’indagato all’udienza che si terrà a breve presso il tribunale di Piacenza.

IPA