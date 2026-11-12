Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato denunciato per furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso di oggetti atti a offendere. Il 22enne, di origini tunisine e residente a Cadorago, è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre indumenti da un cassonetto a Como. Inoltre è stato individuato anche per un altro furto commesso il giorno precedente.

Como: 22enne denunciato dopo aver forzato un cassonetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattinata odierna una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Viale Varese, dove gli agenti hanno sorpreso l’uomo vicino al contenitore per la raccolta di vestiti predisposto dalla Società Aprica. La serratura del cassone era stata danneggiata e il giovane stava mettendo in un sacco quanto aveva preso.

Durante il controllo, il personale ha trovato diversi oggetti, tra cui uno smartphone di cui il giovane non ha saputo giustificare il possesso, e una tenaglia rossa lunga 92 cm, ritenuta lo strumento usato per aprire il cassonetto. L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura.

Accertamenti e denuncia

La visione di alcuni filmati ha consentito agli agenti di attribuirgli anche un altro furto, commesso la mattina precedente insieme a un complice. Identificato come cittadino tunisino residente a Cadorago, il giovane è risultato irregolare sul Territorio Nazionale e gravato da numerosi precedenti di polizia.

A suo carico sono emersi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che in materia di immigrazione, armi e stupefacenti. Il giovane aveva inoltre già ricevuto provvedimenti di espulsione da parte del Questore di Como.

La Polizia lo ha denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso di oggetti atti a offendere. Per la sua posizione irregolare, è stato inoltre sottoposto alle valutazioni degli esperti dell’Ufficio Immigrazione.

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