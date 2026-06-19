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Finta emergenza familiare e inganno telefonico, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Avellino, che ha portato alla denuncia di tre napoletani per truffa aggravata ai danni di un’anziana residente nel Vallo di Lauro. I tre sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria dopo una rapida attività investigativa.

L’intervento ad Avellino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un’anziana donna, residente in un Comune irpino del Vallo di Lauro, ha sporto denuncia presso il Commissariato di P.S. di Lauro (Avellino).

La donna ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo le ha riferito di una presunta situazione di emergenza che coinvolgeva alcuni suoi familiari, inducendola così, con l’inganno, a consegnare denaro e gioielli.

Il modus operandi dei truffatori

La vittima, spaventata dalla notizia, è stata convinta a consegnare a uno sconosciuto, che si è presentato poco dopo alla sua abitazione, la somma contante di circa 1.200 euro e numerosi monili in oro e gioielli.

L’azione dei malviventi si è rivelata particolarmente subdola, sfruttando la vulnerabilità e la buona fede dell’anziana.

L’identificazione e la denuncia

Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo in breve tempo a identificare i presunti responsabili: un 27enne, un 32enne e un 34enne, tutti residenti nella provincia di Napoli.

I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per truffa aggravata.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione a qualsiasi contatto telefonico sospetto, soprattutto se accompagnato da richieste di denaro. In caso di dubbi, è fondamentale allertare immediatamente le Forze dell’Ordine per evitare di cadere vittima di truffe simili.

IPA