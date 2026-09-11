Rubano 170 kg di rame dalla ferrovia a Sezze, ma i passeggeri li vedono dal treno: due arresti

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È di due arresti e 170 chilogrammi di rame recuperati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Sezze (Latina), dove due giovani sono stati fermati per furto aggravato in concorso. I fatti sono stati accertati nella serata dell’8 settembre, quando i militari sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Sezze Scalo, sorprendendo i responsabili mentre trasportavano il materiale rubato.

Intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato l’8 settembre scorso a Sezze (LT). I militari della locale Stazione sono stati allertati da una segnalazione giunta al 112 NUE. Alcuni passeggeri, da un treno in transito, avevano notato due giovani che uscivano da un cantiere ferroviario, portando sulle spalle delle matasse di rame. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di sorprendere e bloccare il 25enne sul posto, mentre il 24enne è stato rintracciato poco dopo, nascosto tra i cespugli di un fondo vicino, nel tentativo di sfuggire al controllo.

Modalità del furto e materiale recuperato

Dai primi accertamenti, i militari hanno ricostruito la dinamica dell’azione: i due giovani, dopo aver danneggiato la rete di recinzione del cantiere ferroviario, si sono introdotti nell’area e hanno asportato cinque cavi trecciati in rame, per un peso totale di circa 170 chilogrammi. Inoltre, hanno tentato di sottrarre anche una matassa di alluminio, tagliandola con una cesoia, ma senza riuscirci. Tutto il materiale rubato è stato recuperato e sottoposto a sequestro, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria per la restituzione al legittimo proprietario.

Provvedimenti cautelari e udienza di convalida

Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida e il rito direttissimo si sono svolti il 9 settembre davanti al Tribunale di Latina, che, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto una misura cautelare personale per entrambi: il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il 24enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

IPA