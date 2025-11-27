Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguita dai Carabinieri di Napoli un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora per furto aggravato in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, a seguito di una serie di episodi avvenuti tra maggio 2024 e marzo 2025 nelle centrali di telecomunicazione di Tramonti.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna i militari della Stazione di Tramonti, supportati dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di obbligo di dimora nei confronti di alcuni indagati. L’operazione si è svolta a Napoli, ma i fatti contestati riguardano il comune di Tramonti (SA), dove si sono verificati ripetuti episodi di furto aggravato in concorso.

La ricostruzione dei fatti: cosa è successo nelle centrali di Tramonti

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dal G.I.P. nella fase attuale, gli indagati si sarebbero introdotti in più occasioni, tra maggio 2024 e marzo 2025, all’interno delle centrali di telecomunicazione situate nel territorio di Tramonti. Qui avrebbero trafugato un totale di 28 testine in plastica, per un valore complessivo di 12.000 euro. Questi dispositivi, contenenti metalli come rame, berillio, bronzo fosforoso e platino, costituivano i terminali di 2.800 utenze telefoniche fisse, sia private che pubbliche.

Le conseguenze del furto: disagi per privati e servizi pubblici

Il furto delle testine ha provocato malfunzionamenti e interruzioni nelle linee telefoniche, coinvolgendo sia cittadini privati sia servizi pubblici. L’azione degli indagati ha quindi avuto ripercussioni significative sulla funzionalità delle comunicazioni nel comune di Tramonti, mettendo in difficoltà numerosi utenti e strutture che si affidano quotidianamente alle reti fisse per le proprie attività.

IPA