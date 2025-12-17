Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Lucca, dove una coppia è stata fermata per tentato furto aggravato ai danni di un supermercato. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre cercavano di sottrarre merce per un valore di 800 euro con la collaborazione dei loro tre figli minori. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso il punto vendita Esselunga di Marlia, dove la famiglia è stata bloccata dall’addetto alla sicurezza e poi consegnata ai militari dell’Arma.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato alle ore 18:00 di ieri, quando la Centrale Operativa dell’Arma di Lucca ha inviato una pattuglia presso il supermercato Esselunga di Marlia. L’intervento è stato richiesto dopo che l’addetto alla sicurezza aveva fermato una famiglia che aveva oltrepassato le casse con un carrello pieno di generi alimentari e giocattoli non pagati.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, la coppia – un uomo di 57 anni e una donna di 36 anni, entrambi residenti a Lucca e con precedenti penali – aveva riempito un carrello con circa 800 euro di merce. I due hanno poi pagato soltanto 45 euro per alcuni prodotti separati in un cestello a parte. Con la complicità dei tre figli minori, hanno tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio con la refurtiva, dirigendosi rapidamente verso l’uscita.

L’intervento della sicurezza e dei Carabinieri

L’addetto alla sicurezza del supermercato ha notato il comportamento sospetto e ha fermato l’intera famiglia prima che potesse lasciare il punto vendita. I Carabinieri, giunti sul posto poco dopo, hanno raccolto le testimonianze e visionato le immagini delle telecamere, riuscendo così a ricostruire l’accaduto nei dettagli. La merce sottratta è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale.

Le conseguenze per la famiglia

I due coniugi sono stati accompagnati in caserma e successivamente posti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattina successiva. I tre figli minori sono stati affidati a un familiare. Si ricorda che, come previsto dalla legge, gli indiziati devono essere considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

