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Due persone sono state denunciate per furto aggravato dopo essere state fermate dalla Polizia di Stato a seguito di un colpo messo a segno in un esercizio commerciale di Frosinone. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la segnalazione di un dipendente ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e recuperare la refurtiva. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e sottoposti a perquisizione, che ha portato al ritrovamento degli oggetti rubati.

La segnalazione e l’intervento a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è iniziata intorno alle 11:50 di ieri mattina, quando un dipendente di un noto negozio situato in via Aldo Moro ha contattato il Numero Unico di Emergenza.

L’uomo ha fornito una descrizione dettagliata dei due sospetti, mantenendo un costante contatto con la Sala Operativa della Questura e indicando con precisione la direzione presa dai presunti autori del furto.

L’identificazione dei responsabili

Grazie al coordinamento in tempo reale tra il personale della Sala Operativa e la pattuglia della Volante, la coppia è stata intercettata e fermata in via Giacomo De Matthaeis.

I due fermati, un uomo di 53 anni e una donna di 50 anni, entrambi residenti nella provincia e già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, sono stati immediatamente identificati dagli agenti intervenuti.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione personale effettuata sul posto, gli agenti hanno trovato la refurtiva nascosta all’interno di una busta di plastica.

All’interno della busta sono stati rinvenuti alcuni capi d’abbigliamento appena sottratti dal negozio, tra cui una maglia che presentava ancora il dispositivo antitaccheggio inserito. Questo elemento ha contribuito a rafforzare il quadro probatorio a carico dei due sospetti.

Alla luce degli elementi raccolti, la Polizia ha proceduto a denunciare in stato di libertà i due individui per furto aggravato. È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, i due sono attualmente solo indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata in sede giudiziaria.

Il ruolo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva segnalazione del dipendente e il coordinamento tra la Sala Operativa e la pattuglia intervenuta hanno permesso di bloccare i presunti responsabili e recuperare la refurtiva in tempi rapidi, evitando che il furto potesse avere conseguenze più gravi per l’esercizio commerciale coinvolto.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di sventare un furto ai danni di un esercizio commerciale e di denunciare due persone già note per reati analoghi. L’episodio, avvenuto nella provincia di Frosinone, evidenzia l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine e l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la tutela della sicurezza pubblica.

IPA