Due giovani sono stati arrestati dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte a Ravenna. I soggetti, due cittadini egiziani, sono stati fermati con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I due, richiedenti asilo di 23 anni e 21 anni, sono stati sorpresi nei pressi di un parcheggio pubblico dopo aver danneggiato e derubato alcune autovetture.

Furti in un parcheggio a Ravenna

Tutto ha avuto inizio intorno alle 00:25 della notte odierna, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La Sala Operativa ha immediatamente inviato un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nei pressi del parcheggio pubblico di via Port’Aurea, a Ravenna.

Giunti sul posto gli agenti hanno riscontrato la presenza di due autovetture con i vetri infranti, all’interno delle quali erano stati asportati vari oggetti.

Una terza autovettura presentava un finestrino danneggiato. Le auto coinvolte sono state successivamente identificate come una Ford Puma, un’Alfa Romeo Giulia e una Mercedes con targa estera.

L’individuazione e il fermo dei sospetti

Le indagini immediate hanno permesso agli operatori di individuare e fermare due soggetti, entrambi di nazionalità egiziana e richiedenti asilo.

Durante le fasi di controllo i fermati hanno opposto resistenza agli agenti, rendendo necessario il loro accompagnamento presso gli uffici della Questura.

L’arresto e le procedure successive

Una volta giunti in Questura i due giovani sono stati tratti in arresto con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto il trattenimento degli arrestati presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

Il contesto e le reazioni

L’episodio, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2026, ha destato preoccupazione tra i residenti della zona di via Port’Aurea già in passato teatro di episodi simili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dalle vetture sono stati sottratti vari oggetti, la cui natura e valore sono ancora in fase di accertamento. I danni ai veicoli sono stati rilevati dagli agenti intervenuti sul posto e ora gli inquirenti valuteranno i provvedimenti a favore dei legittimi proprietari.

