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Tre giovani sono finiti agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. I tre sono ritenuti gravemente indiziati di truffa aggravata ai danni di un’anziana ad Anzi (Potenza), a cui avrebbero sottratto diversi oggetti in oro ricorrendo al noto raggiro del falso carabiniere.

Anziana truffata ad Anzi

I destinatari del provvedimento hanno 20 anni e 21 anni e risiedono nelle province di Napoli e Caserta. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Potenza per i fatti avvenuti nel pomeriggio del 12 ottobre 2026 ad Anzi, in provincia di Potenza.

Uno dei tre si sarebbe presentato nell’abitazione della vittima fingendosi un carabiniere e sostenendo di dover svolgere accertamenti su una presunta rapina. Con questo pretesto avrebbe convinto la donna a consegnargli i gioielli custoditi in casa, poi si sarebbe allontanato rapidamente con gli altri due complici.

L’arresto

Le indagini dei Carabinieri di Potenza hanno permesso di individuare l’auto usata per la fuga. La direzione del veicolo è stata comunicata al Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Napoli, che ha attivato duepattuglie del Distaccamento di Nola.

Gli agenti hanno intercettato e fermato la vettura al casello di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

I preziosi della refurtiva

Durante il controllo è stata recuperata l’intera refurtiva: una collana d’oro con ciondolo, due fedi in oro giallo e un paio di orecchini. I gioielli erano nascosti in un pacchetto di sigarette, occultato negli indumenti intimi di uno degli occupanti. I Carabinieri hanno poi restituito i monili alla proprietaria.

La restituzione dei preziosi è stata curata dai Carabinieri di Anzi.

IPA