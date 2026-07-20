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È di due denunce per tentato furto aggravato e ricettazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi presso l’International Training Center dell’ONU a Torino. I protagonisti sono un ventottenne italiano e un trentaduenne rumeno, fermati dopo essersi introdotti nella mensa della struttura, grazie alla segnalazione del personale di vigilanza e all’intervento tempestivo degli agenti.

L’intrusione e l’intervento degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 23.30 durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Nizza. La segnalazione di un’intrusione all’interno del complesso ONU ha fatto scattare l’allarme e l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Il personale addetto alla sicurezza, grazie al sistema di videosorveglianza, ha individuato due uomini mentre si introducevano nella mensa della struttura. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato le ricerche in collaborazione con la sicurezza interna. Il ventottenne italiano è stato trovato mentre cercava di nascondersi nella vegetazione adiacente all’edificio. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato la fuga, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

L’inseguimento e il recupero della refurtiva

Poco dopo, anche il complice, il trentaduenne rumeno, è stato intercettato dagli agenti del Commissariato di P.S. Borgo Po, intervenuti in ausilio. L’uomo stava tentando di fuggire in direzione dei campi sportivi del campus. Durante l’inseguimento, ha lanciato tra le piante un oggetto che, una volta recuperato, si è rivelato essere una confezione di vino rosso appena sottratta da una cella frigorifera della mensa. I due erano riusciti ad accedere all’area sfruttando una porta antincendio rimasta aperta.

Ulteriori accertamenti e sequestro di merce sospetta

Le verifiche successive hanno permesso agli agenti di rinvenire nella disponibilità del cittadino rumeno due confezioni sigillate di auricolari di marca. L’uomo non ha saputo fornire una spiegazione plausibile circa la provenienza degli oggetti, dichiarando di averli acquistati poco prima da alcuni sconosciuti nei pressi di piazza Bengasi. Gli auricolari sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Entrambi gli uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, mentre il trentaduenne rumeno deve rispondere anche di ricettazione.

IPA